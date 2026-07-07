Ночью над Кубанью и другими регионами РФ сбили 452 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края и других регионов России ликвидировали 454 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России ликвидировали 454 беспилотника.

По уточненным данным Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в период с 08:00 до 20:00 мск 6 июля над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 116 беспилотников. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина