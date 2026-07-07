Около 120 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 7 июля, около 120 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 8:00 до 17:00 электроэнергии временно не будет на улицах: 2 Пятилетка, 2 Трудовая, 3 Трудовая, Абрикосовая, Алычевая, Алма-Атинская, Апельсиновая, Ароматная, Базарная, Банановая, Богданченко, Большевистская, Брестская, Виноградная, Вишневая, Вольная, Гвоздичная, Героя Анощенкова, Героя Орлова, Гладского, Главная, Гранатовая, Грушовая, Губкина, Декоративная, Еловая, Жарко, Земляничная, Знаменская, Изосимова, Инжировая, Калиновая, Каштановая, Кедровая, Киевская, Клубничная, Ландышевая, Лимонная, Малиновая, Мандариновая, Новодонецкая, Облепиховая, Ореховая, Персиковая, Пирогова, Пионовая, Пихтовая, Покровская, Розовая, Российская, Ромашковая, Рябиновая, Садовая, Сиреневая, Сливовая, Смородиновая, Солнечная, Ставропольская, Тюльпановая (Тюльпанная), Урожайная, Фиалковая, Фруктовая, Харьковская, Черемуховая, Черешневая, Яблочная, Ягодная.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на улицах: 1 Мая, 2 Российская, 2 Полевая, 3 Трудовая, 21 Партсъезда, 21 Партсъезда пр., Архитекторов, Беговая, Большевистская, Волгоградская, Волгоградский 4 пр., Гаражный пер., Гвардейский пер., Головатого, Грибоедова, Зоологическая, Изумрудный пр., Каштановая, Кленовая, Котовского, Лаврова Леонида, Леваневского, Ленинградская, Ленинградский пр., Лысенко атамана, Монтажников, Нестерова, Отрадный пр., Парковая, Пригородная, Проезжая, Раздельная, Розовая, Российская, Ростовское шоссе, Сафонова, Сафонова 1 пр., Сафонова 4 пр., Семеновская, Сергиевская, Сидоренко, Сиреневая, Средняя, Строителей бульвар, Тургенева, Тюльпанная, Уссурийская, Чапаева, Шаляпина, Ярославская, Ярославского, Ярославского 4 пр.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина