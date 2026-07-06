В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информацию об этом распространили представители аэропорта.
Фото: https: / t.me / aeroaer
После снятия ограничений службы аэропорта готовы возобновить работу в штатном режиме. Авиакомпании пообещали оперативно информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов.
Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о своих рейсах. Актуальные данные доступны на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, в терминале продолжают транслировать аудиообъявления.
В аэропорту также обратились к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в зонах ожидания и уважительно относиться к окружающим. Граждан призвали не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.
На фоне временных ограничений в терминале продолжают работать все основные сервисы для пассажиров. Бесплатная комната матери и ребенка доступна в обычном режиме. Возле санитарных зон установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
Ранее в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности, укрываться в безопасных помещениях и воздерживаться от публикации фото и видео работы систем ПВО и оперативных служб.
В аэропорту Сочи уточнили, что дополнительную информацию о времени вылета и прилета рейсов пассажиры смогут получать через авиакомпании и информационные сервисы воздушной гавани.