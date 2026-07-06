В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информацию об этом распространили представители аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

После снятия ограничений службы аэропорта готовы возобновить работу в штатном режиме. Авиакомпании пообещали оперативно информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о своих рейсах. Актуальные данные доступны на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, в терминале продолжают транслировать аудиообъявления.

В аэропорту также обратились к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в зонах ожидания и уважительно относиться к окружающим. Граждан призвали не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

На фоне временных ограничений в терминале продолжают работать все основные сервисы для пассажиров. Бесплатная комната матери и ребенка доступна в обычном режиме. Возле санитарных зон установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Ранее в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности, укрываться в безопасных помещениях и воздерживаться от публикации фото и видео работы систем ПВО и оперативных служб.

В аэропорту Сочи уточнили, что дополнительную информацию о времени вылета и прилета рейсов пассажиры смогут получать через авиакомпании и информационные сервисы воздушной гавани.

Мария Удовик