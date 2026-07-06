В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию распространили городские службы экстренного реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие до официальной отмены сигнала.

Горожанам, находящимся дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря. В качестве укрытия предложили использовать комнаты без окон, включая коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые.

Тем, кто находится на улице, рекомендовали спуститься в цокольные этажи ближайших зданий или воспользоваться подвалами, тоннелями, подземными переходами и подземными парковками.

В экстренных службах подчеркнули, что использовать автомобиль в качестве укрытия опасно. Также не рекомендуется прятаться возле стен многоквартирных домов.

Отдельное предупреждение касается публикации информации в социальных сетях и мессенджерах. Жителей призвали не снимать и не распространять видео и фотографии работы систем противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

В сообщении отмечается, что ограничения связаны с требованиями безопасности и действующим запретом на распространение информации о работе систем ПВО и оперативных служб.

Жителям и туристам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112.

Мария Удовик