Кубанский агрохолдинг построил элеватор в Тамбовской области за 1,6 млрд рублей

ГК «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд руб. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию и готовится к приему первого зерна в августе, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе группы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро» Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Отмечается, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы завершены. Сейчас идет заключительный этап оформления документов.

Проектная мощность единовременного хранения составляет 50 тыс. т зерна. В первый сезон предприятие сможет принять такой же объем продукции с учетом режима первичной загрузки и выгрузки силосов. Первыми культурами, которые примут на хранение, станут пшеница, соя и кукуруза. Производительность комплекса по приемке и отгрузке зерна достигает 2,7 тыс. т в сутки.

Как заявил генеральный директор ГК «Прогресс Агро» Денис Серпицкий, запуск элеватора имеет стратегическое значение для компании. На данный момент земельный банк предприятий холдинга в Тамбовской области превышает 35 тыс. га. Ранее компания пользовалась услугами сторонних элеваторов, из-за чего росли логистические затраты и ограничивались возможности быстрой приемки урожая. По его словам, собственный элеватор позволит повысить эффективность работы растениеводческого направления, сократить сроки уборки, снизить потери урожая и отказаться от аренды.

Отмечается, что элеватор оснащен современным оборудованием российского производства. На предприятии есть возможность одновременной приемки двух различных культур.

В состав комплекса входят автомобильные разгрузчики, зерноочистительное отделение с двумя сепараторами, две шахтные зерносушилки непрерывного действия, десять оперативных силосов для зерносушильного комплекса, а также десять силосов хранения вместимостью по 5 тыс. т каждый. Известно, что на предприятии работают современная лаборатория контроля качества и автомобильные весы.

Автоматизации производственных процессов уделено особое внимание. Управление осуществляется из единого автоматизированного центра. По словам Дениса Серпицкого, высокая степень автоматизации позволяет повысить надежность и ускорить все производственные процессы.

Алина Зорина