Аэропорт Сочи открыл новое направление с Саудовской Аравией

В субботу, 4 июля, авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс из города Табук Саудовской Аравии в Сочи. Новый маршрут стал очередным направлением аэропорта курорта на Ближнем Востоке. Первый самолет традиционно встретили водной аркой на перроне, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Полеты между Табуком и Сочи сделали регулярными. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. Для перевозок используют самолеты Superjet 100.

Табук стал седьмым направлением аэропорта Сочи на Ближнем Востоке. В аэропорту отметили рост интереса туристов из стран региона к отдыху на черноморском побережье и в горах Краснодарского края.

Ранее аэропорт Сочи расширил авиасообщение с Оманом. Авиакомпания Oman Air запустила еженедельные прямые рейсы между Маскатом и Сочи. Полеты выполняют по пятницам на Boeing 737-8 MAX. Первый рейс также встретили водной аркой, а пассажирам подготовили сувениры.

В церемонии открытия рейса Маскат—Сочи приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в России, представители авиакомпании Oman Air, аэропорта Сочи и администрации города. В честь запуска маршрута участники мероприятия перерезали символическую красную ленту.

Оман стал четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи после ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Помимо этого, в летнем расписании возобновили рейсы в Дубай. Полеты выполняет авиакомпания Flydubai три раза в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям. На маршруте используют самолеты Boeing 737-800.

Мария Удовик