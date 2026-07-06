Новороссийский филиал ЦОК АПК проверил 1 млн тонн продукции для экспорта в Китай

За первую половину 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой в Китай более 1 млн т сельхозпродукции — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Основу экспорта в этом году сформировали горох, подсолнечный шрот и семена льна. Лидером по объемам исследований стал горох: подтверждено качество 509,6 тыс. т (+74% к 2025 году). Отгрузки подсолнечного шрота на китайский рынок выросли на 48% — до 299,4 тыс. т. Семена льна показали рост на 74% — до 187,7 тыс. т.

В этом году экспорт гороха демонстрирует нарастающий поток: от 50,2 тыс. т в январе до пиковых 109,4 тыс. т в мае. В июне также сохранился высокий темп — 95,9 тыс. т.

Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева отметила, что китайский рынок предъявляет строгие требования к безопасности импортной продукции и рост объемов говорит о высоком качестве и безопасности российских товаров. Замдиректора Татьяна Мамонова добавила, что помимо безопасности лаборатория проверяет качественные характеристики, диктуемые внешнеторговыми контрактами: влажность, сорную примесь, долю битых зерен и чистоту.

Отмечается, что вся продукция проходит детальные тесты на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, требованиям Главного таможенного управления КНР (GACC) и условиям контрактов. Перед отгрузкой специалисты проводят обеззараживание партий.

Алина Зорина