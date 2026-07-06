Рано утром у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло ранним утром 6 июля в акватории Черного моря неподалеку от Сочи. Сейсмическую активность зарегистрировали в районе Западного Кавказа. Жители и гости курорта подземные толчки не ощутили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сейсмособытие зафиксировали в акватории Черного моря на глубине 5 км и на расстоянии 18 км от Сочи. Магнитуда землетрясения составила 3,6 по шкале Рихтера, интенсивность — два балла.

В региональном управлении МЧС сообщили, что объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения продолжили работу в штатном режиме. Пострадавших в результате сейсмической активности нет. Жалоб от населения не поступало.

Согласно данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение зарегистрировали в 03:31 по московскому времени в районе Западного Кавказа.

Это не первое сейсмособытие у побережья Сочи за последние месяцы. Ранее, 3 и 6 марта, в акватории Черного моря в 20–30 км от курорта произошла серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Тогда разрушений также не зафиксировали, однако подземные толчки ощутили многие жители и туристы.

Заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин ранее объяснял, что землетрясения возникают из-за движения литосферных плит, которые смещаются относительно друг друга. В результате происходит выброс накопившейся энергии.

По словам специалиста, регулярные подземные толчки небольшой силы свидетельствуют об ослаблении напряжения в земной коре. Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья Кавказа относится к природным процессам, характерным для территории региона.

В оперативных службах уточнили, что ситуация в Сочи остается стабильной, а все городские системы продолжают функционировать без ограничений.

Мария Удовик