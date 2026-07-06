Роспотребнадзор подтвердил чистоту морской воды в Сочи

В Сочи продолжают мониторинг экологического состояния пляжей и морской акватории. По итогам проверок загрязнений береговой полосы и морской воды не выявили, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Осмотр пляжных территорий проводят сотрудники районных администраций, специалисты департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. Контроль за состоянием акватории ведут патрульные суда Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Дополнительные данные о состоянии морской воды представил Роспотребнадзор. С начала 2026 года специалисты ведомства исследовали 3,3 тыс. проб морской воды, которые отобрали на пляжах Сочи.

Проверки проводили по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. По информации ведомства, все результаты исследований соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

На фоне установившейся жаркой погоды в Краснодарском крае продолжают прогреваться Черное и Азовское моря. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 6 июля, температура воды в Черном море у берегов Туапсе, Новороссийска и Сочи достигла +26 градусов.

В Геленджике и Анапе морская вода прогрелась до +25 градусов. В районе Тамани температура воды составляет до +26 градусов.

Азовское море у берегов Приморско-Ахтарска, Ейска и Должанской прогрелось до +27 градусов.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни температура воздуха в Краснодарском крае вновь превысит 30-градусную отметку. На фоне жаркой погоды на курортах региона сохраняется высокий туристический поток.

Специалисты напоминают, что комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов и выше.

Мария Удовик