Ввод жилья в Крыму сократился более чем на 48% в первом квартале

По итогам первого квартала 2026 года в Республике Крым сдано в эксплуатацию 244,6 тыс. кв. м жилья. Это на 48,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) занял 80,6% от общего объема ввода — 197,2 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сегменте ИЖС падение оказалось более заметным — 56,3% от прошлогоднего показателя. В министерстве пояснили, что, несмотря на снижение показателей, сегмент ИЖС сохраняет доминирующее положение в структуре жилищного строительства региона.

Наиболее активно ИЖС развивается в Симферопольском районе, а также в Бахчисарайском, Сакском, Красногвардейском и Белогорском районах. Как отмечают в ведомстве, росту популярности малоэтажного строительства способствуют доступность земли, развитая транспортная сеть и близость к инженерной инфраструктуре.

В числе перспективных территорий для дальнейшего расширения ИЖС — Симферопольская агломерация и сопредельные районы. Речь идет о Симферопольском, Бахчисарайском, Сакском и Белогорском муниципалитетах. Эти зоны сохраняют высокий спрос как для постоянного проживания, так и для строительства пригородного жилья, обладая значительным градостроительным ресурсом.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем ввода индивидуального жилья в Адыгее за первые четыре месяца 2026 года сократился на 16% по сравнению с прошлогодними показателями, при этом частные домовладения по-прежнему формируют основу жилищного фонда республики. В Краснодарском крае объем ИЖС снизился на 58,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В 2025 году доля ИЖС составляла 58,8% (3670 тыс. кв. м).

Наталья Решетняк