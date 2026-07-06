С утра 6 июля в Краснодаре работают меньше половины АЗС

По состоянию на утро 6 июля в Краснодаре продолжают работу 48 автозаправочных станций, при этом, как отмечается в мониторинге МЦУ города, в течение дня ситуация с наличием топлива может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным городских служб, бензин АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на 8 станциях, дизельное топливо — на 43 АЗС.

Среди работающих заправок — объекты сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Teboil, Rusoil, «Ирбис», «Уфимнефть», PNB и Petrol, расположенные на ключевых улицах города, включая Ростовское шоссе, Уральскую, Московскую, Красных Партизан, Восточно-Кругликовскую и ряд других магистралей.

На части АЗС по решению собственников действуют ограничения на отпуск топлива — заправка осуществляется только в баки автомобилей. Еще 55 станций временно не отпускают топливо, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти заявляют о продолжении работы по стабилизации ситуации на топливном рынке. Водителей просят не создавать избыточный спрос и не приобретать топливо впрок, чтобы снизить очереди и обеспечить равномерное распределение ресурсов между АЗС.

Вячеслав Рыжков