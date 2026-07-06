В Сочи спасатели эвакуировали четырех туристов через реку Хобза

После сильного дождя в Сочи спасатели эвакуировали четырех человек, оказавшихся отрезанными от безопасного маршрута в районе села Верхнеармянская Хобза. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Хобза четверо взрослых не смогли самостоятельно пересечь горную реку и продолжить движение по маршруту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

На место прибыли сотрудники Службы спасения Сочи. Спасатели организовали переправу через реку с использованием альпинистского снаряжения и вывели людей на противоположный берег. После эвакуации всех четверых доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.

В Службе спасения Сочи уточнили, что операция прошла после ухудшения погодных условий и подъема уровня воды в реке. Спасатели использовали специальное оборудование для обеспечения безопасной переправы через бурный поток.

Ранее похожая ситуация произошла в Геленджике. Из-за разлива реки Тхаб пятеро туристов не смогли самостоятельно продолжить путь. Спасатели прибыли в район происшествия, оставили автомобиль в безопасном месте и пешком прошли около пяти километров до места нахождения людей.

Туристов обнаружили на противоположном берегу разлившейся реки. Для эвакуации также использовали альпинистское снаряжение. Спасатели организовали переправу через реку и сопроводили группу в безопасное место.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте спасатели вывели из каньона реки Куапсе 39-летнюю туристку из Кемерово, которая ушла далеко от маршрута в Мамедовом ущелье и ориентировалась на течение воды, полагая, что так быстрее выйдет к морю. Для поиска женщины сотрудникам МЧС пришлось преодолевать сложные участки каньона по пояс в воде и буреломы.

Мария Удовик