Партии сделали ставки

Все шесть парламентских партий определились с кандидатами на предстоящие выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. В основном региональные отделения сделали ставки на старых игроков: общегородские списки возглавили нынешние депутаты ЗакСа и руководители городских ячеек. Новичками в восьмом созыве могут стать «Зеленые», список которых открывает небезызвестная Марина Шишкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя две недели после официального назначения дня выборов все шесть партий, присутствующих в петербургском ЗакСе, определились с кандидатами в новый созыв

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спустя две недели после официального назначения дня выборов все шесть партий, присутствующих в петербургском ЗакСе, определились с кандидатами в новый созыв

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До выборов депутатов нового созыва Законодательного собрания Петербурга остается два с половиной месяца. В этом году, как и все последние пять лет, голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В Заксобрание будут избраны 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам.

В округах избиратели голосуют за конкретного кандидата, победитель получает мандат. В списочной части голосование идет за партию: если она преодолевает барьер, то участвует в распределении 25 мандатов пропорционально своему результату по городу. Партийный список состоит из общегородской части — так называемой пятерки лидеров, не привязанной к отдельной территории, — и региональных групп, связанных с конкретными частями города. Сначала мандаты получают кандидаты из общегородской части; если у партии остаются дополнительные места, они распределяются между региональными группами с учетом результата на соответствующих территориях.

Спустя две недели после официального назначения дня выборов все шесть партий, присутствующих в петербургском ЗакСе, определились с кандидатами в новый созыв.



«Единая Россия»

Первыми из парламентских стали единороссы. Они отбирали претендентов на основе предварительного внутрипартийного голосования и окончательно утвердили их на конференции регионального отделения 2 июля. Общегородскую часть списка возглавил Александр Бельский, нынешний спикер ЗакСа, в прошлом председатель комитета территориального развития и вице-губернатор города. На втором месте командир Ленинградского полка, трижды кавалер ордена Мужества Михаил Коган, на третьем — сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Пятерку лидеров замыкает Екатерина Кондратьева, руководитель городского отделения «Народного фронта» (ОНФ), и Павел Крупник, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании.

Михаил Коган и Екатерина Кондратьева участвуют сразу в двух избирательных кампаниях: оба входят в список региональной группы от Петербурга в Госдуму — занимают пятую и седьмую строчку соответственно. Госпожа Кондратьева также будет бороться за личную путевку в нижнюю палату Федерального собрания по одномандатному округу № 214, который в этом созыве ГД представляла Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

Для Екатерины Кондратьевой это уже второй опыт участия в выборах: в 2021 году руководитель ОНФ, а тогда благотворительного фонд «Добродушие», пыталась попасть в ЗакС и в Госдуму сначала от ЕР, а затем от молодой партии «Новые люди». Тогда госпожа Кондратьева на своей странице «ВКонтакте» писала: «В процессе взаимодействия [с "Единой Россией"] поняла, что там все слишком стабильно, нет драйва, нет свободы действий (а для меня это очень важно), и решила попробовать себя в другой партии — там, где есть свобода, где есть энергия, где есть задор от деятельности, где люди важнее, в общем где я смогу проявить себя и не услышу "нам молодые и активные не нужны" (там как раз такие нужны)».

Список кандидатов по одномандатным округам в основном состоит из депутатов нынешнего созыва: сохранить за собой кресло планируют Денис Четырбок, Наталия Астахова, Алексей Цивилев и т. д. Некоторые парламентарии возглавили региональные группы. Баллотироваться в ЗакС по списку будет в том числе вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий и депутат Госдумы Николай Цед.

Всего «Единая Россия» выдвинула 105 кандидатов в городской парламент — максимально возможное количество человек.

«Новые люди»

«Новые люди» (НЛ) также сделали ставку на старых игроков. Общегородской список возглавили действующие депутаты парламента Дмитрий Панов и Ольга Герасина. Тройку замыкает заместитель генерального директора по взаимодействию с коммерческими и государственными структурами ООО «НГ-Энерго» Артем Николаев. В пятерку лидеров вошли директор АНО «Развитие ракеточных видов спорта» Алексей Кузнецов и руководитель петербургского отделения партии Анастасия Васильева.

Артем Николаев, неожиданно вошедший в тройку лидеров, еще недавно причислял себя к «Единой России» и даже участвовал в праймериз. На пресс-конференции, посвященной выборам, на уже бывшего единоросса надели футболку «Новых людей» и как бы окончательно посвятили в свои сторонники. Задача Артема Николаева — усилить в региональном отделении повестку помощи и поддержки участникам СВО и их семьям, рассказал на пресс-конференции Дмитрий Панов, руководитель избирательного штаба партии в Петербурге.

Нынешний руководитель фракции НЛ Дмитрий Павлов будет баллотироваться по одномандатному округу № 24 и по списку региональной группы под этим же номером. Дмитрий Панов также попробует свои силы на выборах в Госдуму: депутат вошел в тройку лидеров от Петербурга, а также стал кандидатом по одномандатному округу № 214.

КПРФ

Коммунистов на выборы в ЗакС поведет нынешний депутат Ирина Иванова, два года назад устроившая «переворот» в парламентской фракции. В 2024 году госпожа Иванова и два ее коллеги — Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев — вышли из КПРФ, а затем сместили руководителя фракции Романа Кононенко. Его место заняла Ирина Иванова. Против смены руководство тогда проголосовали только двое из семи депутатов: сам господин Кононенко и на тот момент его заместитель Вячеслав Бороденчик. Тогда же они отсели от коллег-коммунистов на противоположную сторону зала.

Перед выборами о разногласиях, видимо, решили забыть. Впрочем, и на последнем заседании в созыве парламентарии сидели порознь.

На второй строчке списка разместился Павел Дашков, в прошлом главный федеральный инспектор по Петербургу и командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии. Остальные участники пятерки лидеров — нынешние депутаты Заксобрания: Александр Рассудов, первый секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

Ирина Иванова также попытает силы в думской кампании: депутат будет баллотироваться по одномандатному округу № 213. В этот созыв Госдумы по нему был избран единоросс Евгений Марченко, исключенный из партии власти практически сразу после выборов. Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик выдвинутся в федеральный парламент по региональному списку.

«Яблоко»

К предстоящим выборам «яблочники» подошли без всех узнаваемых лидеров. Девять членов партии, по данным самого «Яблока», лишены права участвовать в избирательных кампаниях любого уровня из-за привлечения к административной ответственности по статье за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций» (ст. 20.3 КоАП РФ). Так, баллотироваться не могут бывший руководитель фракции в ЗакСе Петербурга Александр Шишлов и уже нынешний руководитель Ольга Штанникова. Заместитель председателя партии Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), заседавший в Заксобрании с 2011 года, участвовать в выборах не может из-за своего иноагентского статуса.

Учитывая такие условия, Александр Шишлов отмечал, что важны не фамилии кандидатов, а идеи, с которыми партия идет на выборы: «Коротко их можно сформулировать очень просто: "За мир и свободу, за жизнь без страха"».



Общегородской список возглавил самый молодой депутат ЗакСа — заместитель председателя регионального отделения Дмитрий Анисимов. Политик занял место в парламенте только в середине мая, получив его после ухода Александра Шишлова. Дмитрий Анисимов также пойдет на выборы в Госдуму по общефедеральному списку.

В четверке лидеров Виктория Разина, юрист и помощник Ольги Штанниковой, Егор Карпенков, помощник Дмитрия Анисимова и в прошлом депутат МО «Литейный округ», и Дмитрий Хорзов, политолог и преподаватель политологии.

«Справедливая Россия»

«Справедливая Россия» с 2023 года фактически лишилась своих представителей в Заксобрании: тогда вся фракция во главе с ее руководителем Мариной Шишкиной вышла из партии.

Список справедливороссов предсказуемо возглавила председатель петербургского отделения Надежда Тихонова, которая уже была депутатом парламента с 2016 по 2021 год. Однако в 2021-м переизбраться не смогла.

В этот раз госпожа Тихонова также стала № 1 региональной группы (Карелия, Ленинградская область и Петербург) партии на выборах в Госдуму, а также кандидатом в федеральный парламент по округу № 212. По этому же округу бывший депутат баллотировалась пять лет назад, тогда место досталось единороссу Александру Тетердинко. В этот раз оба депутата вновь будут бороться за один мандат.

В четверку городского списка вошли участник СВО, командир подшефного партии 1429-го гвардейского мотострелкового полка Олег Чернышев, политолог, постоянный участник ток-шоу с Владимиром Соловьевым на канале «Россия-1» и ведущий авторской программы на «Соловьев Live» Сергей Михеев, глава МО «Автово» Илья Шмаков. Олег Чернышев также замыкает общефедеральную часть партсписка в Госдуму. Илья Шмаков будет баллотироваться в ГД по округу № 216. В 2021-м по этой территории избрался Сергей Соловьев («Единая Россия»), от участия в предстоящих выборах депутат отказался. В этом году единороссы выставят в 216-м округе руководителя центрального штаба «Молодой гвардии» ЕР Александра Амелина.

ЛПДР

Список ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий, председатель партии с 2022 года и руководитель фракции в Госдуме. В нижней палате Федерального собрания депутат заседает с 1999 года. Второе место досталось первому замкоординатора реготделения и ветерану СВО Ивану Есипову. В топ-5 вошли руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин и депутат Максим Яковлев, который в 2024-м занял второе место (18,34% голосов) на выборах губернатора Петербурга. Закрывает первую пятерку заместитель координатора отделения, с 2019 по 2024 год депутат МО «Шувалово-Озерки» Александр Устименко. Он также заявлен кандидатом по одномандатному округу № 4.

Павел Иткин будет баллотироваться по одномандатному округу № 22, его коллега по фракции Андрей Малков — по округу № 21.

«Зеленые»

Новенькими в парламенте стремятся стать «Зеленые». Новенькой партия, впрочем, будет лишь отчасти. Общегородской список возглавила Марина Шишкина, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) в Заксобрании города. Вторым номером стала глава реготделения «Зеленых» и руководитель предвыборного штаба Кристина Черемных. Третьим — член фракции СРЗП Любовь Менделеева.

Еще два депутата фракции — Михаил Амосов и Андрей Алексеров — выдвинулись по одномандатным округам № 6 и № 16 соответственно. Кристина Черемных также будет баллотироваться по округу № 4. Всего «Зеленые» выдвинули 63 кандидата на выборы в депутаты VIII созыва, закрыв тем самым все 25 избирательных округов.

В отличие от тех партий, которые уже присутствуют в Заксобрании, «Зеленым», чтобы попасть на выборы, необходимо было собрать 20 тыс. подписей избирателей. Сделать это партии удалось за рекордные три дня. Уже к 2 июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверила подписи и зарегистрировала «Зеленых» на выборы.

Надежда Ярмула