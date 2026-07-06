Партии сделали ставки
Политические объединения выдвинули кандидатов на выборы в парламент Петербурга
Все шесть парламентских партий определились с кандидатами на предстоящие выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. В основном региональные отделения сделали ставки на старых игроков: общегородские списки возглавили нынешние депутаты ЗакСа и руководители городских ячеек. Новичками в восьмом созыве могут стать «Зеленые», список которых открывает небезызвестная Марина Шишкина.
Спустя две недели после официального назначения дня выборов все шесть партий, присутствующих в петербургском ЗакСе, определились с кандидатами в новый созыв
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
До выборов депутатов нового созыва Законодательного собрания Петербурга остается два с половиной месяца. В этом году, как и все последние пять лет, голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В Заксобрание будут избраны 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам.
В округах избиратели голосуют за конкретного кандидата, победитель получает мандат. В списочной части голосование идет за партию: если она преодолевает барьер, то участвует в распределении 25 мандатов пропорционально своему результату по городу. Партийный список состоит из общегородской части — так называемой пятерки лидеров, не привязанной к отдельной территории, — и региональных групп, связанных с конкретными частями города. Сначала мандаты получают кандидаты из общегородской части; если у партии остаются дополнительные места, они распределяются между региональными группами с учетом результата на соответствующих территориях.
Спустя две недели после официального назначения дня выборов все шесть партий, присутствующих в петербургском ЗакСе, определились с кандидатами в новый созыв.
«Единая Россия»
Первыми из парламентских стали единороссы. Они отбирали претендентов на основе предварительного внутрипартийного голосования и окончательно утвердили их на конференции регионального отделения 2 июля. Общегородскую часть списка возглавил Александр Бельский, нынешний спикер ЗакСа, в прошлом председатель комитета территориального развития и вице-губернатор города. На втором месте командир Ленинградского полка, трижды кавалер ордена Мужества Михаил Коган, на третьем — сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Пятерку лидеров замыкает Екатерина Кондратьева, руководитель городского отделения «Народного фронта» (ОНФ), и Павел Крупник, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании.
Михаил Коган и Екатерина Кондратьева участвуют сразу в двух избирательных кампаниях: оба входят в список региональной группы от Петербурга в Госдуму — занимают пятую и седьмую строчку соответственно. Госпожа Кондратьева также будет бороться за личную путевку в нижнюю палату Федерального собрания по одномандатному округу № 214, который в этом созыве ГД представляла Елена Драпеко («Справедливая Россия»).
Для Екатерины Кондратьевой это уже второй опыт участия в выборах: в 2021 году руководитель ОНФ, а тогда благотворительного фонд «Добродушие», пыталась попасть в ЗакС и в Госдуму сначала от ЕР, а затем от молодой партии «Новые люди». Тогда госпожа Кондратьева на своей странице «ВКонтакте» писала: «В процессе взаимодействия [с "Единой Россией"] поняла, что там все слишком стабильно, нет драйва, нет свободы действий (а для меня это очень важно), и решила попробовать себя в другой партии — там, где есть свобода, где есть энергия, где есть задор от деятельности, где люди важнее, в общем где я смогу проявить себя и не услышу "нам молодые и активные не нужны" (там как раз такие нужны)».
Список кандидатов по одномандатным округам в основном состоит из депутатов нынешнего созыва: сохранить за собой кресло планируют Денис Четырбок, Наталия Астахова, Алексей Цивилев и т. д. Некоторые парламентарии возглавили региональные группы. Баллотироваться в ЗакС по списку будет в том числе вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий и депутат Госдумы Николай Цед.
Всего «Единая Россия» выдвинула 105 кандидатов в городской парламент — максимально возможное количество человек.
«Новые люди»
«Новые люди» (НЛ) также сделали ставку на старых игроков. Общегородской список возглавили действующие депутаты парламента Дмитрий Панов и Ольга Герасина. Тройку замыкает заместитель генерального директора по взаимодействию с коммерческими и государственными структурами ООО «НГ-Энерго» Артем Николаев. В пятерку лидеров вошли директор АНО «Развитие ракеточных видов спорта» Алексей Кузнецов и руководитель петербургского отделения партии Анастасия Васильева.
Артем Николаев, неожиданно вошедший в тройку лидеров, еще недавно причислял себя к «Единой России» и даже участвовал в праймериз. На пресс-конференции, посвященной выборам, на уже бывшего единоросса надели футболку «Новых людей» и как бы окончательно посвятили в свои сторонники. Задача Артема Николаева — усилить в региональном отделении повестку помощи и поддержки участникам СВО и их семьям, рассказал на пресс-конференции Дмитрий Панов, руководитель избирательного штаба партии в Петербурге.
Нынешний руководитель фракции НЛ Дмитрий Павлов будет баллотироваться по одномандатному округу № 24 и по списку региональной группы под этим же номером. Дмитрий Панов также попробует свои силы на выборах в Госдуму: депутат вошел в тройку лидеров от Петербурга, а также стал кандидатом по одномандатному округу № 214.
КПРФ
Коммунистов на выборы в ЗакС поведет нынешний депутат Ирина Иванова, два года назад устроившая «переворот» в парламентской фракции. В 2024 году госпожа Иванова и два ее коллеги — Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев — вышли из КПРФ, а затем сместили руководителя фракции Романа Кононенко. Его место заняла Ирина Иванова. Против смены руководство тогда проголосовали только двое из семи депутатов: сам господин Кононенко и на тот момент его заместитель Вячеслав Бороденчик. Тогда же они отсели от коллег-коммунистов на противоположную сторону зала.
Перед выборами о разногласиях, видимо, решили забыть. Впрочем, и на последнем заседании в созыве парламентарии сидели порознь.
На второй строчке списка разместился Павел Дашков, в прошлом главный федеральный инспектор по Петербургу и командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии. Остальные участники пятерки лидеров — нынешние депутаты Заксобрания: Александр Рассудов, первый секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.
Ирина Иванова также попытает силы в думской кампании: депутат будет баллотироваться по одномандатному округу № 213. В этот созыв Госдумы по нему был избран единоросс Евгений Марченко, исключенный из партии власти практически сразу после выборов. Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик выдвинутся в федеральный парламент по региональному списку.
«Яблоко»
К предстоящим выборам «яблочники» подошли без всех узнаваемых лидеров. Девять членов партии, по данным самого «Яблока», лишены права участвовать в избирательных кампаниях любого уровня из-за привлечения к административной ответственности по статье за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций» (ст. 20.3 КоАП РФ). Так, баллотироваться не могут бывший руководитель фракции в ЗакСе Петербурга Александр Шишлов и уже нынешний руководитель Ольга Штанникова. Заместитель председателя партии Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), заседавший в Заксобрании с 2011 года, участвовать в выборах не может из-за своего иноагентского статуса.
Учитывая такие условия, Александр Шишлов отмечал, что важны не фамилии кандидатов, а идеи, с которыми партия идет на выборы: «Коротко их можно сформулировать очень просто: "За мир и свободу, за жизнь без страха"».
Общегородской список возглавил самый молодой депутат ЗакСа — заместитель председателя регионального отделения Дмитрий Анисимов. Политик занял место в парламенте только в середине мая, получив его после ухода Александра Шишлова. Дмитрий Анисимов также пойдет на выборы в Госдуму по общефедеральному списку.
В четверке лидеров Виктория Разина, юрист и помощник Ольги Штанниковой, Егор Карпенков, помощник Дмитрия Анисимова и в прошлом депутат МО «Литейный округ», и Дмитрий Хорзов, политолог и преподаватель политологии.
«Справедливая Россия»
«Справедливая Россия» с 2023 года фактически лишилась своих представителей в Заксобрании: тогда вся фракция во главе с ее руководителем Мариной Шишкиной вышла из партии.
Список справедливороссов предсказуемо возглавила председатель петербургского отделения Надежда Тихонова, которая уже была депутатом парламента с 2016 по 2021 год. Однако в 2021-м переизбраться не смогла.
В этот раз госпожа Тихонова также стала № 1 региональной группы (Карелия, Ленинградская область и Петербург) партии на выборах в Госдуму, а также кандидатом в федеральный парламент по округу № 212. По этому же округу бывший депутат баллотировалась пять лет назад, тогда место досталось единороссу Александру Тетердинко. В этот раз оба депутата вновь будут бороться за один мандат.
В четверку городского списка вошли участник СВО, командир подшефного партии 1429-го гвардейского мотострелкового полка Олег Чернышев, политолог, постоянный участник ток-шоу с Владимиром Соловьевым на канале «Россия-1» и ведущий авторской программы на «Соловьев Live» Сергей Михеев, глава МО «Автово» Илья Шмаков. Олег Чернышев также замыкает общефедеральную часть партсписка в Госдуму. Илья Шмаков будет баллотироваться в ГД по округу № 216. В 2021-м по этой территории избрался Сергей Соловьев («Единая Россия»), от участия в предстоящих выборах депутат отказался. В этом году единороссы выставят в 216-м округе руководителя центрального штаба «Молодой гвардии» ЕР Александра Амелина.
ЛПДР
Список ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий, председатель партии с 2022 года и руководитель фракции в Госдуме. В нижней палате Федерального собрания депутат заседает с 1999 года. Второе место досталось первому замкоординатора реготделения и ветерану СВО Ивану Есипову. В топ-5 вошли руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин и депутат Максим Яковлев, который в 2024-м занял второе место (18,34% голосов) на выборах губернатора Петербурга. Закрывает первую пятерку заместитель координатора отделения, с 2019 по 2024 год депутат МО «Шувалово-Озерки» Александр Устименко. Он также заявлен кандидатом по одномандатному округу № 4.
Павел Иткин будет баллотироваться по одномандатному округу № 22, его коллега по фракции Андрей Малков — по округу № 21.
«Зеленые»
Новенькими в парламенте стремятся стать «Зеленые». Новенькой партия, впрочем, будет лишь отчасти. Общегородской список возглавила Марина Шишкина, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) в Заксобрании города. Вторым номером стала глава реготделения «Зеленых» и руководитель предвыборного штаба Кристина Черемных. Третьим — член фракции СРЗП Любовь Менделеева.
Еще два депутата фракции — Михаил Амосов и Андрей Алексеров — выдвинулись по одномандатным округам № 6 и № 16 соответственно. Кристина Черемных также будет баллотироваться по округу № 4. Всего «Зеленые» выдвинули 63 кандидата на выборы в депутаты VIII созыва, закрыв тем самым все 25 избирательных округов.
В отличие от тех партий, которые уже присутствуют в Заксобрании, «Зеленым», чтобы попасть на выборы, необходимо было собрать 20 тыс. подписей избирателей. Сделать это партии удалось за рекордные три дня. Уже к 2 июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверила подписи и зарегистрировала «Зеленых» на выборы.