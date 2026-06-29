Коммунисты собрали фракцию заново

Петербургское отделение КПРФ утвердило первую пятерку общегородского списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание. Первым номером стала руководитель фракции коммунистов в городском парламенте Ирина Иванова. Вторым идет бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Павел Дашков, третьим — депутат ЗакСа Александр Рассудов, четвертым — первый секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко, пятым — депутат Вячеслав Бороденчик. Такое решение партийцы приняли на конференции 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Выборы в ЗакС восьмого созыва назначены на 20 сентября. Они пройдут одновременно с выборами в Государственную думу, голосование на которых ЦИК решила провести в течение трех дней: с 18 по 20 сентября. Петербургский парламент, как и прежде, будет избираться по смешанной системе, 25 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 25 — по одномандатным округам.

КПРФ намерена выставить кандидатов во всех 25 одномандатных округах на выборах в ЗакС. В округе №1 партия выдвигает Евгения Бабушкина, в округе №2 — Дениса Малиновского, в округе №3 — Романа Луговского, в округе №4 — Николая Смоктия. Действующие депутаты-коммунисты, которые участвуют в кампании, идут не по округам, а через общегородскую часть списка. Еще один кандидат, Александр Рогожкин, сообщил в своем Telegram-канале, что выдвинут по округу №14. Он также возглавил соответствующую территориальную группу партийного списка.

В 2021 году городские коммунисты входили в новый созыв с фракцией под руководством Романа Кононенко. В 2026 году первым номером стала Ирина Иванова — депутат, которая в 2024 году сменила господина Кононенко на посту руководителя фракции.

Ирина Иванова работает в петербургском парламенте с 2011 года. Она избиралась депутатом ЗакСа V, VI и VII созывов. В действующем созыве госпожа Иванова возглавляет комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству, входит в бюджетно-финансовый комитет и комиссию по инвестициям. До избрания в парламент она работала в автомобильной отрасли и преподавала в Ленинградском институте советской торговли. Имеет степень кандидата технических наук и юридическое образование СПбГУ. В 2014 году КПРФ выдвигала Ирину Иванову кандидатом в губернаторы Петербурга. Тогда она заняла второе место после Георгия Полтавченко, набрав 9,37% голосов. В 2021 году госпожа Иванова переизбралась в ЗакС по одномандатному округу №5. На выборах 2026 года она также заявлена кандидатом КПРФ в Госдуму по Северному одномандатному округу №213.

Смена руководства фракции КПРФ в ЗакСе произошла летом 2024 года, в период губернаторской кампании. Тогда партия обсуждала выдвижение своего кандидата на выборы главы города. ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Романа Кононенко. После этого во фракции произошла перестановка. Ирина Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев вышли из партии, а затем большинство депутатов фракции поддержало назначение госпожи Ивановой руководителем вместо господина Кононенко. Против выступили сам Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», кандидатуру Ирины Ивановой тогда поддержали пять из семи депутатов фракции. Госпожа Иванова объясняла, что ее назначение «назрело давно», а сама фракция должна «собраться с силами и наладить диалог с обществом». Господин Кононенко говорил, что голосовал против, поскольку городское бюро партии рекомендовало избрать руководителем фракции именно его.

После этих событий фракция КПРФ сохранила название и численность, но ее внутренняя конфигурация изменилась. Во главе фракции стала Ирина Иванова, а Роман Кононенко остался первым секретарем горкома КПРФ. К кампании 2026 года часть участников того конфликта снова оказалась в одной партийной конструкции. Госпожа Иванова возглавила список, Александр Рассудов стал третьим номером, Роман Кононенко — четвертым, Вячеслав Бороденчик — пятым.

Весной 2026 года анкета Ирины Ивановой появилась на сайте партийного проекта «Народный кандидат». О возвращении в партию тогда же говорил Александр Рассудов. Господин Кононенко отмечал, что с частью вышедших из партии депутатов провели «серьезный разговор» и пришли к выводу, что «лучше быть вместе». Дмитрий Дмитриев, который также выходил из партии, весной подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Алексей Зинчук, еще один депутат фракции КПРФ, говорил СМИ, что в партии не состоял и на тот момент с участием в выборах не определился.

Павел Дашков, попавший на вторую строку списка,— генерал-полковник, бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу. До работы в полпредстве он занимал командные должности во внутренних войсках МВД и Росгвардии, в том числе возглавлял Северо-Западный округ войск национальной гвардии РФ. Александр Рассудов, занявший третье место в пятерке, избрался в ЗакС в 2021 году, до этого был связан со строительным бизнесом и занимал руководящие позиции в «Лидер Групп», весной он сообщил прессе, что вернулся в КПРФ. Роман Кононенко — первый секретарь городского комитета КПРФ, депутат ЗакСа с 2021 года — до 2024 года возглавлял фракцию коммунистов в городском парламенте. Вячеслав Бороденчик — депутат ЗакСа с 2021 года, заместитель руководителя фракции КПРФ, член комиссий по транспорту и социальной политике. До избрания в парламент был муниципальным депутатом в Коломягах.

На выборах 2021 года КПРФ получила в Петербурге 17,47% голосов по партийным спискам и стала второй после «Единой России». По итогам кампании у коммунистов было семь мандатов в ЗакСе: пять по спискам и два по одномандатным округам. Сейчас партия снова заявляет полную сетку кандидатов по округам, но действующих депутатов выводит в общегородскую часть списка.

Параллельно КПРФ уже определилась с кандидатами по думским округам Петербурга. Ирина Иванова выдвинута по Северному округу №213, Вячеслав Бороденчик — по Северо-Западному округу №215. В федеральный список КПРФ по региональной группе, включающей Санкт-Петербург, Ленобласть, Карелию и Мурманскую область, вошли, в частности, Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

Полина Пучкова