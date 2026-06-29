Партия власти распределила думские округа

«Единая Россия» утвердила кандидатов на выборах в Госдуму девятого созыва. Решение принято 28 июня на первом этапе XXIII съезда партии в Москве. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам. В Санкт-Петербурге партийная сетка обновилась сразу в нескольких округах. В нее не попали действующие депутаты Госдумы Михаил Романов, Евгений Марченко и Сергей Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. В Петербурге восемь одномандатных округов, их количество не изменилось, однако территориальный состав части округов был пересмотрен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. В Петербурге восемь одномандатных округов, их количество не изменилось, однако территориальный состав части округов был пересмотрен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Региональную группу федерального списка № 41, в которую входит Петербург, возглавил депутат Госдумы Сергей Боярский. За ним следуют Николай Валуев, Юрий Петров, Елена Цунаева, командир Ленинградского полка Михаил Коган, руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин, глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева и бывший заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев. В прошлый созыв по списку от Петербурга в Госдуму прошли три депутата: Вячеслав Макаров, Сергей Боярский и Юрий Петров.

По одномандатным округам партия выдвинула Михаила Рахлина в Восточном округе № 211, Александра Тетердинко — в Западном № 212, Всеволода Беликова — в Северном № 213, Екатерину Кондратьеву — в Северо-Восточном № 214, Николая Цеда — в Северо-Западном № 215, Александра Амелина — в Центральном № 216, Любовь Егорову — в Юго-Восточном № 217 и Виталия Милонова — в Южном № 218. Александр Тетердинко, Николай Цед и Виталий Милонов сохранили свои округа.

Главная замена произошла в Восточном округе № 211. Вместо Михаила Романова партия выдвигает президента Федерации дзюдо Петербурга Михаила Рахлина. Он является сыном заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, тренировавшего Владимира Путина. На праймериз ЕР Михаил Рахлин обошел господина Романова, который в последние годы оставался одним из самых публичных петербургских депутатов Госдумы.

В Северном округе № 213 место Евгения Марченко в партийной сетке занял депутат Заксобрания, председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов. Господин Марченко избирался в Госдуму от «Единой России» в 2021 году, но вскоре был исключен из партии после голосования против проекта федерального бюджета. Сам депутат объяснял это тем, что ему не дали задать министру финансов вопрос о финансировании центра высокотехнологичной педиатрии в Петербурге. В партии сочли его поступок нарушением фракционной дисциплины.

В Центральном округе № 216 вместо Сергея Соловьева партия выдвинула Александра Амелина. Господин Соловьев, бывший вице-спикер Заксобрания, незадолго до подведения итогов праймериз отказался от участия в предварительном голосовании. Александр Амелин представляет «Молодую гвардию Единой России», является участником СВО и кавалером ордена Мужества. Он, как и Екатерина Кондратьева, получил двойное выдвижение. Оба включены и в петербургскую региональную группу федерального списка, и в одномандатные округа.

Бывший спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который в 2021 году прошел в Госдуму по списку от Петербурга, в этот раз будет баллотироваться от Чувашии. В региональной кампании в ЗакС партия также делает ставку на сочетание действующих городских политиков, представителей СВО и общественных структур. Михаил Коган и Екатерина Кондратьева вошли в общегородскую часть списка ЕР на выборах в петербургский парламент вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским, сенатором Андреем Кутеповым и руководителем фракции ЕР Павлом Крупником.

Так, уже рассматриваются первые контуры конкуренции. В Северном округе № 213 кандидату ЕР Всеволоду Беликову может противостоять руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова. В Северо-Западном округе № 215 КПРФ выдвигает депутата ЗакСа Вячеслава Бороденчика. В Юго-Восточном округе № 217 Любовь Егорова может встретиться с Оксаной Дмитриевой, которая в 2021 году избралась здесь от «Партии роста», а с 2024 года возглавляет политсовет петербургского отделения «Новых людей». Елена Драпеко, сейчас представляющая в Госдуме Северо-Восточный округ № 214 от «Справедливой России», участвовать в новой думской кампании не планирует.

Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. В Петербурге восемь одномандатных округов, их количество не изменилось, однако территориальный состав части округов был пересмотрен. В те же дни в городе выберут депутатов Законодательного собрания восьмого созыва и муниципальных депутатов МО «Автово».

Полина Пучкова