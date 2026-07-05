«Справедливая Россия» выдвинула в Госдуму 11 кандидатов от Свердловской области

Делегаты съезда «Справедливой России» в Москве утвердили 11 кандидатов от Свердловской области, которые будут претендовать на депутатские мандаты в новом созыве Госдумы в рамках предстоящих выборов. Семь политиков рассчитывают избираться по одномандатным округам на территории Среднего Урала, четыре — в составе территориальной группы партийного списка, которая включает в себя Свердловскую область и Пермский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По одномандатным округам за мандаты поборются:

По Свердловскому (включает в себя четыре района Екатеринбурга) — действующий участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев ;

; По Каменск-Уральскому (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) — владелец издания «Аргументы и факты — Урал» Дмитрий Бондарев ;

; По Березовскому (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) — директор автовокзала Режа, экс-депутат думы Режа Иван Джалалов ;

; По Нижнетагильскому (девять муниципалитетов) — руководитель Центра защиты прав граждан в Нижнем Тагиле, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Сергей Козин ;

; По Асбестовскому (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) — руководитель Центра защиты прав граждан в Белоярском районе, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Евгений Попов ;

; По Первоуральскому (включает 15 муниципалитетов) — журналист, психолог, редактор отдела электронных СМИ в фонде Центра защиты прав граждан Жанна Журавлева ;

; По Серовскому (22 муниципалитета) — фельдшер выездной бригады скорой помощи, депутат думы Новолялинского округа, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Алексей Коровкин.

В тергруппе партсписка свердловчане заняли:

Первое место — председатель совета свердловского реготделения «Справедливой России», заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Андрей Кузнецов ;

; Четвертое — действующий участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев ;

; Пятое — фельдшер выездной бригады скорой помощи, депутат думы Новолялинского округа, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Алексей Коровкин ;

; Седьмое — депутат законодательного собрания Свердловской области, экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Екатерина Есина.

На вторую и шестую позиции поставили лидера пермских справороссов, руководителя партийной фракции в законодательном собрании Пермского края Веронику Куликову и депутата Осинской гордумы (Пермский край), предпринимателя, актера Армена Бежаняна (известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны»). Третье место в тергруппе занял экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» в 2011-2016 годах Роман Ванчугов.

Общефедеральную часть списка «Справедливой России» возглавил лидер организации, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Вторую позицию занял вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Бабаков, третью — телеведущая, депутат Госдумы Марина Ким, четвертую — командир полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего делегаты съезда выдвинули на выборы 263 кандидатов. В их числе 17 бойцов СВО, действующие депутаты Госдумы (17 человек), городских собраний региональных столиц (21) и заксобраний российских субъектов (71).

На момент публикации своих кандидатов в Госдуму из парламентских партий, помимо «Справедливой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». Всего без сбора подписей своих кандидатов на выборы смогут выдвинуть только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев