В Краснодаре с утра 4 июля работают 47 заправок

По состоянию на утро 4 июля в Краснодаре работают 47 автозаправочных станций, следует из данных городского МЦУ. Власти сообщают, что ситуация на топливном рынке остается под контролем и предпринимаются меры по ее стабилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, бензин марки АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 32, АИ-100 — на 19 станциях. Дизельное топливо отпускается на 43 заправках.

Работающие АЗС представлены сетями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Teboil, Rusoil, «Татнефть», «Уфимнефть», Atan, «ЮНК» и Petrol, расположенными в различных районах города и на выездных трассах.

При этом на части заправок по решению собственников введены ограничения: отпуск топлива осуществляется исключительно в баки автомобилей.

Еще 56 АЗС, по данным МЦУ, временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Городские власти призывают жителей не создавать ажиотажный спрос и не закупать топливо впрок, отмечая, что это позволит снизить очереди и обеспечить более равномерное распределение топлива среди автомобилистов.

Вячеслав Рыжков