На курортах Кубани ожидаются смерчи
По данным Гидрометцентра, в выходные дни на участке черноморского побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией моря. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист ведомства Марина Макарова.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
По ее словам, неблагоприятный прогноз действует на 4 и 5 июля. Смерчи, как правило, формируются в условиях неустойчивой погоды при развитии кучево-дождевой облачности и в большинстве случаев остаются над морской поверхностью. Однако в отдельных случаях такие явления могут выходить на сушу.
Кроме того, синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды на реках бассейна Кубани, а также на юго-западных притоках и реках черноморского побережья, включая территорию Сочи и федеральной территории «Сириус». По прогнозам, уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.