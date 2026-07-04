На курортах Кубани ожидаются смерчи

По данным Гидрометцентра, в выходные дни на участке черноморского побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией моря. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист ведомства Марина Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По ее словам, неблагоприятный прогноз действует на 4 и 5 июля. Смерчи, как правило, формируются в условиях неустойчивой погоды при развитии кучево-дождевой облачности и в большинстве случаев остаются над морской поверхностью. Однако в отдельных случаях такие явления могут выходить на сушу.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды на реках бассейна Кубани, а также на юго-западных притоках и реках черноморского побережья, включая территорию Сочи и федеральной территории «Сириус». По прогнозам, уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Вячеслав Рыжков