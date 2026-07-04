Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На курортах Кубани ожидаются смерчи

По данным Гидрометцентра, в выходные дни на участке черноморского побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией моря. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист ведомства Марина Макарова.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По ее словам, неблагоприятный прогноз действует на 4 и 5 июля. Смерчи, как правило, формируются в условиях неустойчивой погоды при развитии кучево-дождевой облачности и в большинстве случаев остаются над морской поверхностью. Однако в отдельных случаях такие явления могут выходить на сушу.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды на реках бассейна Кубани, а также на юго-западных притоках и реках черноморского побережья, включая территорию Сочи и федеральной территории «Сириус». По прогнозам, уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд