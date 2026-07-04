«Транспортная доступность напрямую влияет на стоимость жилья»

Краснодар стабильно входит в тройку городов России с самыми большими пробками. Согласно проведенному ресурсом «Займи.ру» исследованию, местные водители проводят в дорожных заторах около 132 часов ежегодно. На первом месте рейтинга — Москва и 258 часов в год, на втором — Санкт-Петербург и 134 часа в год. По данным источников «Ъ-Кубань» в городском департаменте дорог и транспорта, ежедневно в краевую столицу въезжает около 30 тыс. автомобилей, ровно столько же вечером выезжает из города. Эксперт в транспортном консалтинге, основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов считает, что главная причина краснодарских пробок — в конфигурации города и недостаточном развитии транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: предоставлено автором Алексей Смирнов

Фото: предоставлено автором

«Главная причина транспортной загруженности Краснодара в том, что многие жители живут в различных частях города, но каждый день ездят на работу и по другим делам в центр. При этом большинство выбирает личный автомобиль, потому что общественный транспорт пока не может стать для него полноценной альтернативой. Кроме того, в городе недостаточно развита велосипедная инфраструктура, поэтому выбор способов передвижения остается ограниченным.

Решить эту проблему можно только комплексно. Недостаточно просто построить новые дороги. Нужно развивать общественный транспорт: совершенствовать маршрутную сеть, обновлять подвижной состав, делать поездки быстрее и комфортнее. Также важно создавать безопасную велосипедную инфраструктуру и удобные пешеходные маршруты. Главная задача — сделать так, чтобы людям было действительно удобно пользоваться общественным транспортом.

Сегодня в среднем в одном автомобиле едут один-два человека. При этом автобус, трамвай или троллейбус могут перевозить десятки пассажиров одновременно. Поэтому развитие общественного транспорта позволяет эффективнее использовать существующую дорожную сеть и снижать количество автомобилей на улицах.

Транспортные проблемы напрямую влияют на качество жизни. Люди ежедневно теряют время в пробках, увеличивается количество вредных выбросов, ухудшается экологическая обстановка. Кроме того, транспортная доступность напрямую влияет на стоимость жилья. Если район хорошо обеспечен общественным транспортом и до него удобно добираться, его привлекательность для жителей и инвесторов становится выше.

Поэтому при развитии города важно думать не только о строительстве новых дорог. Любой новый проект должен учитывать потребности всех участников движения — автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Большую роль в этом могут сыграть и застройщики. Уже на этапе проектирования новых жилых районов необходимо понимать, как жители будут добираться до работы, учебы и других важных объектов. Для этого используются инструменты транспортного планирования и моделирования, которые позволяют заранее оценить будущую нагрузку на транспортную сеть и предложить эффективные решения.

Если девелоперы и городские власти будут совместно заниматься этими вопросами, транспортная ситуация постепенно начнет улучшаться».