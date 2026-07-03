ФК «Краснодар» разгромил «Висту» со счетом 4:0 на летних сборах

«Краснодар» 3 июля провел второй контрольный матч в рамках летних сборов. Соперником «быков» стала «Виста» из Геленджика. Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе краснодарского клуба отметились Лукас Оласа, Хуан Боссели, Олакунле Олусегун и Мозес. Для команды это стал второй контрольный матч межсезонья перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги и Кубка России.

Следующую товарищескую встречу «Краснодар» проведет 11 июля против «Ростова». Матч также состоится на стадионе клубной академии.

В период летнего межсезонья в составе краснодарского клуба произошли кадровые изменения. Команду покинули Виктор Са и Джованни Гонсалес. Одновременно клуб объявил о возвращении воспитанника академии Даниила Уткина. Полузащитник присоединился к «Краснодару» в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.

Кроме того, «Краснодар» продлил соглашение с защитником Сергеем Петровым. Новый контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее появилась предварительная версия календаря нового сезона. Чемпионат России «Краснодар» начнет выездным матчем в Казани против местного «Рубина». В Кубке России команда Мурада Мусаева стартует домашней встречей с грозненским «Ахматом».

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги «Краснодар» занял второе место, уступив петербургскому «Зениту» два очка. В Суперфинале Кубка России краснодарская команда проиграла московскому «Спартаку».

Мария Удовик