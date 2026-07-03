Ливни и грозы понизят температуру в Краснодарском крае в выходные

В Краснодарском крае в предстоящие выходные ожидается резкое изменение погодных условий. После жаркой и преимущественно солнечной субботы в регион придут ливни, грозы и понижение температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По данным центра погоды «Фобос», 5 июля в регионе сохранится жаркая погода с температурой воздуха от +30 до +35 градусов. Однако уже в воскресенье ситуация изменится из-за прохождения атмосферного фронта. На Кубань выйдут массивы кучево-дождевой облачности, ожидаются ливни и грозы. На фоне осадков дневная температура воздуха понизится до +26…+31 градуса.

Синоптики также сообщили о температуре морской воды на курортах Краснодарского края. У побережья региона море прогрелось до +24…+27 градусов. У берегов Крыма температура воды составляет от +22 до +25 градусов.

Одновременно на территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации синоптиков, с 3 по 5 июля в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и усиление ветра. Порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий на реках Черноморского побережья и реке Кубань прогнозируются подъемы уровней воды. В отдельных районах Краснодарского края ожидаются очень сильные ливни, сопровождающиеся крупным градом.

Ранее сообщалось о приближении мощного холодного фронта к Сочи. В городе готовятся к ухудшению погодных условий. По прогнозам синоптиков, на курорте также возможны смерчи.

На фоне действия штормового предупреждения жителям и туристам рекомендуют учитывать прогноз погоды при планировании поездок и отдыха, особенно в горных и прибрежных районах Краснодарского края.

Мария Удовик