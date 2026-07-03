ПВО уничтожила 188 беспилотников над Крымом и регионами России

В течение дня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, средства ПВО работали в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники нейтрализовали над 12 регионами страны.

В Минобороны уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и территорией Крыма.

Военное ведомство сообщило, что уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу. Дополнительные сведения о последствиях атак и возможных повреждениях инфраструктуры в сообщении не приводятся.

На фоне продолжающихся атак беспилотников в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками украинских БПЛА, а также с работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения также касаются публикации данных о местонахождении военных объектов, потенциально опасных предприятий и критически важной инфраструктуры. За нарушение установленных правил предусмотрены административные штрафы. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Ранее Антитеррористическая комиссия Краснодарского края обратилась к жителям региона с призывом не снимать военный и служебный транспорт, а также объекты транспортной, промышленной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Власти региона неоднократно подчеркивали, что распространение подобных материалов может представлять угрозу безопасности и способствовать раскрытию информации о расположении объектов и работе специальных служб.

Мария Удовик