Краснодарским компаниям предрекли рост нагрузки до 100% из-за ошибок автоматизации

Компании Краснодарского края при переходе на цифровизацию финансовых процессов часто рассчитывают на ускорение работы и сокращение расходов, однако на практике сталкиваются с противоположным эффектом: ростом сроков, увеличением затрат и сохранением параллельного учета в Excel, сообщила руководитель центра финансового консалтинга ГК ОТР Ольга Волева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, ключевая ошибка — перенос привычных моделей работы в новую цифровую среду без пересмотра. Речь идет о ручных корректировках, дублирующих согласованиях, исторически сложившихся способах решения задач и двойном учете. Вместо изменения устаревшей системы компании воспроизводят ее в цифровом формате. Автоматизация не устраняет накопившиеся недостатки: если процесс содержал избыточные этапы и лишние согласования, новая платформа лишь закрепляет эти механизмы. ПО начинает быстрее выполнять те же действия, но не решает проблему эффективности.

Эксперт указала на признаки неэффективного внедрения: после запуска платформы сроки закрытия задач не сокращаются, сотрудники продолжают вести учет вне системы, а для одной операции требуется множество ручных процедур и согласований. Особенно заметны проблемы при миграции с крупных ERP-систем — за годы эксплуатации в них накапливается до 40% неиспользуемого кастомного функционала, аудит которого занимает от двух до четырех месяцев.

Если система переносится без пересмотра структуры, финансовые подразделения получают двойную нагрузку: при параллельной работе старой и новой платформы сотрудники дважды вводят данные и сверяют результаты. По оценке эксперта, нагрузка может вырасти на 70–100%.

Ольга Волева подчеркнула, что проекты автоматизации следует начинать не с выбора инструмента, а с измеримых задач. Вместо общей цели «автоматизировать отчетность» нужно ставить конкретные показатели — например, сокращение времени подготовки ежемесячной отчетности с пяти дней до четырех часов. Это позволяет заранее определить критерии успеха и уменьшить вероятность доработок. Оценку результатов рекомендовано проводить поэтапно: сначала учитывать изменение трудозатрат и скорости, затем — сокращение ошибок и рисков, после чего переводить высвободившиеся ресурсы в финансовые показатели. Ключевой критерий эффективности — не замена платформы, а измеримый результат: экономия времени, снижение ошибок и влияние на финансы компании.

Мария Удовик