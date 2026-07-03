В Краснодаре пациентке с редкой патологией восстановили анатомию органов

Врачи клиники Кубанского государственного медицинского университета помогли пациентке с редким нарушением развития женской репродуктивной системы. Медики провели высокотехнологичную операцию девушке с синдромом Майера—Рокитанского—Кюстера—Хаузера, который диагностируется примерно у одной из 4,5 тыс. женщин, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Редкая патология связана с нарушением развития женской репродуктивной системы и может становиться серьезным испытанием как для физического, так и для эмоционального состояния пациенток. После обследования специалисты клиники предложили девушке провести плановое хирургическое вмешательство — кольпопоэз.

Операция позволяет восстановить естественную анатомию внутренних половых органов с использованием собственных тканей пациентки. Хирургическое вмешательство выполнила команда специалистов под руководством акушера-гинеколога высшей категории Людмилы Мирошниченко.

После операции пациентка находилась под наблюдением врачей. Через неделю девушку выписали домой. По оценке специалистов, прогноз после хирургического вмешательства является благоприятным. После завершения восстановительного периода пациентка сможет вести полноценную жизнь.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что подобные операции относятся к категории высокотехнологичных и проводятся лишь в ограниченном числе специализированных медицинских центров. Краснодарские специалисты выполнили вмешательство с применением современных методов хирургии и последующего восстановления.

По данным краевого минздрава, после выписки девушка продолжит проходить восстановительный период под наблюдением специалистов. Врачи рассчитывают на успешную реабилитацию пациентки и сохранение положительного результата проведенного лечения.

Мария Удовик