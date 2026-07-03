В Севастополе произошло землетрясение магнитудой 3,0

В акватории Черного моря у берегов Севастополя в пятницу зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,0. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

По данным сейсмологов, толчок был зарегистрирован крымской сейсмической сетью в 16:51 по местному времени. Энергетический класс землетрясения составил Кп=9.7.

«Эпицентр находился в 15 километрах от мыса Фиолент»,— уточнила госпожа Бондарь.

Специалисты отмечают, что магнитуда 3,0 относится к категории слабых землетрясений, которые в большинстве случаев фиксируются только приборами и не представляют угрозы для инфраструктуры полуострова.

В июне у берегов Севастополя за сутки было зафиксировано два десятка подземных толчков магнитудой от 1,0 до 4,4.

Наталья Решетняк