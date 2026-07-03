СКР возбудил дело о халатности после нападения собак на девочку в Краснодаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на девочку в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Уральской. По данным, опубликованным в социальных медиа, несколько агрессивных животных набросились на ребенка. В результате нападения одна из собак укусила девочку, ей впоследствии была оказана медицинская помощь.

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования правоохранителям предстоит дать оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан на общественных территориях.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

Наталья Решетняк