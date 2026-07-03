«Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Новороссийск и Анапу

«Гранд Сервис Экспресс» запускает три новых маршрута: Москва—Новороссийск (с 10 июля), Санкт-Петербург—Анапа (с 16 июля), а также Москва—Ростов-на-Дону, который уже курсирует. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поезд №177/178 Санкт-Петербург—Анапа будет курсировать с 16 июля через день. Первый рейс из Санкт-Петербурга — 16 июля в 01:40, прибытие в Анапу — 17 июля в 22:02. Обратный рейс — 18 июля в 04:17 из Анапы, прибытие в Санкт-Петербург — 19 июля в 21:55.

Поезд №433/434 Москва—Новороссийск будет курсировать ежедневно с 10 июля. Первое отправление из Москвы — 10 июля в 17:45, прибытие в Новороссийск — 12 июля в 05:20. Обратный первый рейс — 12 июля в 17:45 из Новороссийска, прибытие в Москву — 14 июля в 05:35.

Поезд №153/154 Москва—Ростов-на-Дону уже начал курсировать. Первый рейс из Ростова-на-Дону отправился 2 июля в 12:17 и прибыл в Москву 3 июля в 09:40. Первый рейс из Москвы отправляется сегодня в 20:00, прибытие в Ростов-на-Дону запланировано на 4 июля в 20:28.

Алина Зорина