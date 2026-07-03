Скотская тенденция

В Крыму, на Кубани и Ставрополье второй год подряд сокращается поголовье скота и, как следствие, объемы производства животноводческой продукции. Среди главных причин участники рынка назвали сокращение пастбищ и кормовой базы, а также падение рентабельности бизнеса в современных экономических условиях. Фермеры уверяют, что отечественное мясо, в первую очередь качественная говядина, востребовано не только в России, но и за рубежом. На внутреннем рынке остро не хватает шерсти. Нарастить объем предложения до уровня спроса без системной поддержки государства невозможно, утверждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2026 года составило 509,5 тыс., включая 191 тыс. коров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 6,7%, коров — на 7,2%, сообщили в Краснодарстате. Свиней стало на 2,3% меньше (594,3 тыс. в первом квартале 2026 года), овец и коз — на 8,5% (207,3 тыс.), птицы, включая молодняк, — на 9,4% (20,5 млн).

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края данных за первый квартал 2026 года не предоставили, но рассказали, что по состоянию на 1 января в хозяйствах всех категорий региона численность поголовья составляла: 258,7 тыс. голов КРС (включая 127,8 тыс. коров) или 99,5% год к году. В начале 2025 года в регионе было 260,1 тыс. КРС (включая 127,5 тыс. коров) или 98,3% год к году, птицs всех видов — 20,5 млн или 85,3%.

В Крыму в первом квартале 2026 года поголовье скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 9% (до 318,3 тыс. голов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата. В первом квартале 2025 года также наблюдалось сокращение поголовья — на 7,6% (до 379 798 штук) в сравнении с первым кварталом 2024 года. Количество птицы, напротив, в первые три месяца 2026 года выросло на 3,9% по отношению к началу 2025 года — почти до 5,8 млн голов.

Как объяснили в министерстве сельского хозяйства Республики Крым, на снижение поголовья скота и, как следствие, объемов производства продукции животноводства повлияла низкая заинтересованность крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств в разведении сельскохозяйственных животных по ряду причин.

Так, из-за засушливого климата снизилась урожайность культур для заготовки кормов на зимне-стойловый период, и 2025 год не стал исключением. «В связи со сложными погодно-климатическими условиями в прошлом году в республике была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера. Кроме того, из-за сокращения площадей пастбищ для выпаса животных выросла арендная плата земельных участков. Ситуация усугубляется отсутствием достаточных объемов водных ресурсов для осуществления собственного кормопроизводства, что не позволяет выращивать в достаточном количестве корма, содержащие легкопереваримый протеин, минеральные элементы и витамины»,— рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

В основном используются покупные корма: сено, кукуруза, соя, шроты, а также биологические витаминные добавки. «Работа в отрасли животноводства требует полной самоотдачи, дисциплины и любви к своему делу. Учитывая, что регион относится к туристическому, и индустрия гостеприимства развита и является более высокооплачиваемой, то трудоспособное население, особенно молодежь, привлечь к работе в сфере сельского хозяйства сложно»,— отметил Николай Тютюник.

Фактор кредитов и кормовой базы

В первом квартале 2026 года в хозяйствах всех категорий Крыма производство скота и птицы на убой в живом весе составило 27,3 тыс. тонн или 78,5% к аналогичному уровню 2025 года, сообщил в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата. Производство молока сократилось на 6,5% — до 34,2 тыс. тонн.

По данным Краснодарстата, на Кубани за первые три месяца 2026 года произвели 131,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (96,2% к объему аналогичного периода прошлого года). Валовой надой молока сократился на 2,9% — до 427,5 тыс. тонн.

В Ставропольском крае в январе-марте 2026 года хозяйства реализовали 115,7 тыс. тонн скота и птицы на убой или 92,6% к уровню показателя 2025 года. При этом валовое производство молока составило 140,4 тыс. тонн, что на 26% больше, чем надоили за первые три месяца 2025 года.

Рентабельность животноводческого бизнеса сильно упала, говорит глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Василий Маляр. «Малые хозяйства в настоящее время не выдерживают конкуренции. Стоимость на продукцию падает, а цены на корма, ветпрепараты и другие расходы растут»,— поясняет фермер.

Так, если стоимость сырого молока в 2025 году за 1 литр составляла от 39 до 41 руб., то в 2026 году она упала до 33 руб. за 1 литр. «И это не предел. Стоимость закупки молока устанавливают молокозаводы. Снижение цены они оправдывают тем, что молока в настоящее время много и реализовывать его некому. Так как мы маленькое хозяйство и производим небольшое количество продукции (до 700 л сырого молока в день), выбор заводов, которые готовы с нами работать не велик. Соответственно приходится соглашаться с обозначенной ими ценой»,— рассказывает Василий Маляр.

Ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов говорит, что птицеводство и свиноводство демонстрируют относительную стабильность, в то время как сектор КРС испытывает затяжное давление из-за удорожания кормовой базы.

О падении рентабельности животноводческого бизнеса на юге России говорит и глава КФХ Алексей Жданов. По словам эксперта, стоимость фермерской продукции ежегодно растет примерно на 10%, а затраты — значительно больше. «Очень дорого обходится электроэнергия, ежегодно повышаются цены на горюче-смазочные материалы, ветеринарные препараты, запчасти для техники и многое другое. Обслуживание импортной техники подорожало в разы»,— рассказывает Алексей Жданов.

Он добавляет, что сдерживают развитие животноводства и дорогие кредиты. «Не так давно мы брали льготный кредит на закупку молодняка под 4,8-5,8%. Сегодня мне сообщили в банке, что теперь этот заем можно оформить только под 10%. Это очередной удар по животноводству, из-за которого еще какая-то часть фермеров уйдет из отрасли»,— считает Алексей Жданов.

По оценке Ярослава Климова, конъюнктура южнороссийского рынка характеризуется высокой степенью консолидации. Основное конкурентное давление на независимых производителей оказывают крупные вертикально интегрированные холдинги, имеющие замкнутый цикл переработки и доступ к масштабному льготному финансированию. «На этом фоне рентабельность средних и мелких предприятий за последние два года заметно сократилась, балансируя на грани окупаемости в мясном скотоводстве»,— отмечает эксперт.

Крупный рогатый — для крупных компаний

Информацию о количестве животноводческих компаний в министерствах сельского хозяйства Краснодарского края и Крыма не предоставили. В Краснодарстате рассказали, что по данным на 1 апреля 2026 года, животноводством на Кубани занимаются 214 юридических лиц. Это на 6% (14 организаций) меньше, чем годом ранее, сообщили в Краснодарстате. На крупные компании приходится 24,3% от общего числа юрлиц.

По информации профильного ведомства, в Ставропольском крае животноводством занимаются более 150 сельскохозяйственных организаций, в том числе 32 производят молоко, 51 специализируется на овцеводстве, 59 — на мясном животноводстве.

Устойчивость к современным вызовам демонстрируют крупные сельскохозяйственные компании. Так, Агрохолдинг «Степь» в 2025 году увеличил валовой надой сырого молока на 21% по сравнению с 2024 годом — до 267 тыс. тонн. «Такая динамика продолжает устойчивую тенденцию последних лет — компания регулярно показывает прирост надоев на уровне 20% и более. За предыдущие пять лет валовой надой на наших фермах вырос более чем в три раза»,— рассказал генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

Директор ООО «Промолоко-Софт» (разрабатывает IT-решения для молочной индустрии) Мария Ефанова снижения спроса на автоматизацию молочных ферм в южных регионах не отмечает, что говорит об устойчивости отрасли на данном этапе.

«В сравнении с 2024 годом значительно выросло количество подключенных хозяйств, пользователей системы и объем обрабатываемых. Также увеличилось количество интеграций с оборудованием и расширилась география внедрений. Это связано с растущим запросом отрасли на цифровизацию, дефицит квалифицированного персонала на фермах и необходимость оперативного контроля ключевых показателей в режиме реального времени.

В 2026 году положительная динамика сохраняется. Рынок животноводческой продукции на юге России стал заметно более технологичным: предприятия активно инвестируют в автоматизацию, генетику, повышение продуктивности и контроль качества продукции»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

Андрей Недужко отмечает, что рынок животноводческой продукции юга России отличается высокой конкуренцией и постоянно растущими требованиями к качеству. Конкурировать приходится с крупными региональными и федеральными игроками, включая вертикально интегрированные агрохолдинги. «В отрасли наблюдаются четкие тенденции: растет спрос на продукцию с добавленной стоимостью, включая функциональные и органические молочные продукты»,— отмечает эксперт.

Юг России традиционно является одним из ключевых центров молочного и мясного животноводства страны, поэтому здесь особенно высокая концентрация сильных агропредприятий и крупных агрохолдингов, отмечает Мария Ефанова. Она уточняет, что конкуренция идет не столько за объемы производства, сколько за эффективность, себестоимость, кадры и качество управления процессами.

Спрос выше предложения

Алексей Жданов оценивает развитие животноводства на юге России как вялотекущий процесс, не отвечающий масштабам спроса, в частности на мясо. «Качественной говядины недостаточно, поэтому она с каждым годом растет в цене. У южных фермеров мясо активно покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. С реализацией проблем нет. Мы видим запрос и со стороны других стран, например, Узбекистана и Ирана. Для России выращивать говядину и экспортировать за границу – выгодно. Многие хотели бы этим заниматься. Желание есть – возможности нет»,— рассказывает глава КФХ.

Он обращает внимание, что во всем мире животноводство развивается в первую очередь за счет господдержки. Нужны субсидии на сданное мясо в регионе присутствия, на закупку молодняка, льготное кредитование, гранты начинающим фермерам, гранты на закупку маточного поголовья. «В противном случае мы дойдем до того, что нам негде будет бычка покупать. Он сегодня здорово вырос в цене. Если еще полтора года назад мы покупали подсосника за 40-45 тыс. руб., то сегодня это уже 65 тыс. руб.»,— говорит Алексей Жданов.

Генеральный директор камвольно-прядильной фабрики «Каритекс» (Карачаево-Черкесия) Ася Джараштиева отмечает, что падает и настриг шерсти. Поголовье овец в России сократилось с 21,6 млн в 2020 году до 17,6 млн в 2026-ом. Цены на сырье скачут, ничего спрогнозировать нельзя - бизнес в такой неопределенности вести тяжело.

«Китай и Турция нас просто заваливают своей продукцией. Конкурировать с ними производителям СКФО и ЮФО очень сложно. Но самое печальное — это тонкорунная шерсть, из которой делают дорогую, элитную пряжу. В России ее практически нет. Везут из-за границы. А то немногое, что у нас выращивается, уходит на экспорт сырьем — в Китай, в Индию. Фермерам невыгодно возиться с шерстью. В итоге мы теряем тонкорунных овец, и порода может просто исчезнуть»,— рассказывает эксперт.

По мнению Аси Джараштиевой фермерам ЮФО и СКФО без помощи государства не обойтись. Нужно субсидировать содержание тонкорунных овец, поддерживать племенные хозяйства. Также необходимы длинные контракты между фермерами и переработчиками - чтобы производитель знал, что его шерсть купят по нормальной цене, а не за бесценок.

«Как экономика может быть независимой, если ключевое сырье для текстиля мы завозим из Турции и Китая? Мы сами себе противоречим. Мы вкладываем деньги в наше производство в Карачаево-Черкесии – достраиваем фабрику, она сможет перерабатывать до 15 тыс. тонн шерсти в год. Проект больше двух млрд руб. Только вот загружать производство будет нечем, если племенное овцеводство окончательно рухнет»,— констатирует эксперт.

Ярослав Климов считает, что для развития животноводства необходимы таргетированная поддержка CAPEX (капитальных затрат) и расширение программ субсидирования инфраструктурных проектов. «До конца года потребительский спрос на Юге останется стабильным, поддерживаемый емкостью локального рынка и фактором активного курортного сезона, а динамика цен не выйдет за рамки общеинфляционного коридора»,— прогнозирует собеседник «Review. Юг России».

Он говорит, что животноводство юга России перешло от модели экстенсивного роста к фазе жесткой оптимизации внутренних затрат. В текущих реалиях ключевое преимущество получают компании с высокой цифровизацией процессов и минимальной зависимостью от импортных составляющих. Локальный спрос гарантирует стабильный сбыт, однако долгосрочная жизнеспособность предприятий будет зависеть от гибкости государственного регулирования и скорости импортозамещения в племенном деле.

Маргарита Синкевич