Еще 200 млн рублей выделят на ремонт Нового театра кукол в Краснодаре

На капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре дополнительно направят более 200 млн руб. из муниципального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый театр кукол входит в структуру городского творческого объединения «Премьера». По данным властей, на начало июля на реализацию проекта уже выделено 60 млн руб.

Завершение капитального ремонта объекта запланировано на 2027 год. Как сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, строительная готовность театра в настоящее время составляет 67%.

По ее словам, на объекте уже завершен ремонт кровли, выполнена замена окон и проведены работы по усилению фундамента. В настоящее время продолжается модернизация инженерных коммуникаций и обновление внутренних помещений здания.

Вячеслав Рыжков