К сентябрю определят перевозчиков для трех автобусных маршрутов в Новороссийске
В Новороссийске до сентября 2026 года планируют провести конкурсы на обслуживание трех новых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили на заседании Общественной палаты города, где обсуждали развитие пассажирских перевозок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Речь идет о маршрутах №16А (от ул. Кутузовской до ул. Хопшоносова), №43 (от ул. Кутузовской до ул. 8-й Гвардейской через Дворец творчества) и №107 (от станицы Раевской до поселка Верхнебаканского). По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадия Павлова, задержка с их запуском связана с оформлением документов после реорганизации профильного управления.
На заседании также отметили, что в городе продолжается обновление автобусного парка. На маршруте №22 полностью заменили подвижной состав, на маршрутах №17 и №19 работают автобусы среднего класса.
При этом закупку 20 низкопольных троллейбусов для Новороссийска перенесли на 2027–2029 годы из-за ограниченного финансирования. Представители перевозчиков также заявили, что обновление автопарка сдерживается высокой стоимостью кредитов.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске с 6 июня изменятся тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. По словам заместителя мэра Александра Гаврикова, стоимость поездки в автобусах по городским маршрутам при безналичной оплате составит 48 руб., включая провоз одного места багажа. При оплате наличными тариф увеличится до 50 руб. за пассажира или багажное место.