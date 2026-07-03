К сентябрю определят перевозчиков для трех автобусных маршрутов в Новороссийске

В Новороссийске до сентября 2026 года планируют провести конкурсы на обслуживание трех новых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили на заседании Общественной палаты города, где обсуждали развитие пассажирских перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет о маршрутах №16А (от ул. Кутузовской до ул. Хопшоносова), №43 (от ул. Кутузовской до ул. 8-й Гвардейской через Дворец творчества) и №107 (от станицы Раевской до поселка Верхнебаканского). По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадия Павлова, задержка с их запуском связана с оформлением документов после реорганизации профильного управления.

На заседании также отметили, что в городе продолжается обновление автобусного парка. На маршруте №22 полностью заменили подвижной состав, на маршрутах №17 и №19 работают автобусы среднего класса.

При этом закупку 20 низкопольных троллейбусов для Новороссийска перенесли на 2027–2029 годы из-за ограниченного финансирования. Представители перевозчиков также заявили, что обновление автопарка сдерживается высокой стоимостью кредитов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске с 6 июня изменятся тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. По словам заместителя мэра Александра Гаврикова, стоимость поездки в автобусах по городским маршрутам при безналичной оплате составит 48 руб., включая провоз одного места багажа. При оплате наличными тариф увеличится до 50 руб. за пассажира или багажное место.

Анна Гречко