На последних парах

Новость о том, что на заправках Новороссийска, по данным муниципального центра управления, закончился бензин, разлетелась по городу утром 3 июля. Заправка транспортных средств в городе осуществляется исключительно по топливным картам, заявили в МЦУ. Корреспондент «Ъ-Новороссийск» поколесил по городу и оценил масштабы проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь на «Роснефть» в поселке Верхнебаканском. Первые минуты после объявления, что в продажу поступил бензин

Фото: «Ъ-Новороссийск» Очередь на «Роснефть» в поселке Верхнебаканском. Первые минуты после объявления, что в продажу поступил бензин

Фото: «Ъ-Новороссийск»

Напряженной ситуация с топливом была и раньше — последние несколько дней автомобилисты уже начинали паниковать, очереди на АЗС растягивались на несколько километров, а стоимость топлива увеличивалась на глазах. К примеру, литр 95-го на АЗС «Уфимнефть» 3 июля стоит уже 125 руб., 92-го — 115 руб. На других заправках цены ниже (и очереди, соответственно, длиннее). Поэтому официальное сообщение о том, что бензин закончился вовсе, стало последней каплей.

«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях», — говорилось в утреннем сообщении Муниципального центра управления города.

Для города, который одновременно является промышленным центром, транспортным узлом, южными воротами России и «немного курортом» (официального статуса курортного города у Новороссийска нет), это не просто бытовое неудобство. Люди приезжают в портовый город из соседних населенных пунктов на работу. Через Новороссийск лежит путь туристов в Геленджик, да и сам город-герой этим летом уже принял десятки тысяч отдыхающих.

Обычно в это время года на въезде в Новороссийск скапливаются многокилометровые пробки (вспомним прошлое лето). Сегодня же перевал Волчьи ворота свободен для проезда. Машин на трассе заметно меньше. Такой вот маркер топливного кризиса.



«Ну, хоть одна хорошая новость», — мрачно шутят местные водители, стоя в очередях на заправках.

Вскоре после официального уведомления о полном отсутствии бензина в городе, Муниципальный центр управления объявил, что теперь проверить наличие топлива в реальном времени можно через чат-бот на платформе MAX. Это только усилило общую неопределенность в сложившейся ситуации. «Так есть бензин или нет?» — задавались вопросом водители. Сервис, по заверению властей, включен в «белые списки», что должно гарантировать его стабильность. Там публикуются актуальные данные по адресам АЗС, где есть бензин, ценам и даже количеству машин в очереди.

По данным бота, к середине дня 3 июля 92-й бензин был доступен на 12 АЗС, 95-й — на 10.

«По факту этот сервис не работает. В Глебовке очередь — два километра, а топлива нет», — возмущаются автомобилисты в соцсетях.

Параллельно власти советовали пользоваться интерактивной картой азс.мой-новороссийск.рф, где в комментария можно узнать о способе отпуска бензина. Но этот ресурс «лег» уже через несколько часов. Технологии сдались первыми.

На днях на аппаратном совещании мэр Андрей Кравченко сообщил, что власти Новороссийска ужесточают контроль за работой автозаправочных станций на фоне дефицита топлива. На крупных сетевых АЗС города начинают работу волонтеры, которые будут в круглосуточном режиме информировать водителей о наличии бензина и дизеля.

По словам мэра, помимо информационной поддержки, на станциях, не оборудованных санитарными комнатами, появятся биотуалеты, а при необходимости будет организован подвоз питьевой воды для автомобилистов, стоящих в очередях.

Особое внимание — борьбе с перекупщиками и нецелевым использованием горючего. Добровольцам поручено следить за соблюдением запрета на повторную заправку и отпуск топлива в канистры.

«Для всего остального транспорта действуют ограничения: заправка осуществляется только в баки автомобилей. Также установлены лимиты», — подчеркнул господин Кравченко.

При этом глава города отметил, что для автомобилей социально значимых предприятий и общественного транспорта сделано исключение — они смогут проезжать без очереди в приоритетном порядке. Данная договоренность, по его словам, была достигнута на встрече с руководством крупных розничных сетей.

В мэрии признают, что ситуация вызывает у горожан тревогу и множество вопросов. В связи с этим запущена «Горячая линия» по телефону: 8 (8617) 64-64-05. Операторы готовы предоставлять актуальную информацию о работе АЗС, остатках топлива и загруженности очередей.

«Прошу жителей к этим мерам отнестись с пониманием, запастись терпением и переждать этот непростой для всех период», — добавил мэр.

Однако помощь волонтеров пока никто не заметил.

«Нужен надзор и четкое информирование. Пока складывается ощущение, что власти сами не понимают, что делать. Я не встречал волонтеров, зато видел, как некоторые водители без зазрения совести заливают бензин в канистры», — рассказывает водитель Кирилл.

На фоне дефицита в городе начали сливать бензин из баков чужих автомобилей.

«Я заправила накануне 20 литров. Оставила авто под окнами на проспекте Дзержинского. Утром села в машину — бензина нет. Слили», — говорит автовладелица Полина.

«В полицию не обращались?», — интересуюсь я.

«А толку», — вздыхает девушка.

В соцсетях таких историй десятки. В полиции Новороссийска на запрос издания о том, обращались ли к ним в последние дни с заявлениями о воровстве бензина, пока не ответили.

«Видимо, следующим шагом будет внедрение QR-кодов», — иронизируют горожане, стараясь сохранить чувство юмора.

Но нервы действительно на пределе. Загорелый мужчина за рулем старой «семерки», стоя в очереди на АЗС, не скрывает отчаяния: «Три дня езжу на заправку после работы. Стою больше часа, а бензин заканчивается прямо в очереди, теперь только по топливным картам».

В это время к нам подходит молодой парень и интересуется: «Вы не знаете где можно одолжить топливную карту?». Мой собеседник отрицательно качает головой.

Очередь из машин продолжает расти. Те, кто стоит в конце вереницы, еще не знают, что бензина нет. Их вводит в заблуждение горящие цифры на табло заправки «А-92 – 65.55».

Во второй половине дня власти сообщили, что в Новороссийске возобновлена продажа бензина: «По состоянию на 13:00 3 июля в Новороссийске отпускают топливо 15 АЗС. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения — топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60/100/200 литров на один автомобиль. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — есть на восьми АЗС, АИ-92 — есть на восьми АЗС, ДТ — есть на 12 АЗС». О причинах сбоя не сообщается, прогноза на следующий день нет.

Наталья Решетняк