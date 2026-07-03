Южане стали активнее пользоваться кикшерингом

Городские сервисы аренды самокатов становятся все популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МегаФон Фото: пресс-служба МегаФон

На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. По данным Whoosh, суммарное число пользователей за 6 лет работы в Казани превысило 1 млн 200 тыс человек.

На Кубани основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины, на них приходится 79%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 11%, то в группе 25–34 лет — уже 21%, а среди абонентов 35–44 лет — 26%.

В целом самые активные пользователи сервисов — это россияне 35–44 лет (40%). Ещё 32% приходятся возрастную категорию 25–34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18-24 года) приходится лишь 13%. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1%.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30%), Пензенской (29%) и Брянской областях (28%). А самая высокая доля мужчин — в Новосибирской (по 82%) и Челябинской областях (81%).

Для того, чтобы поездки на самокатах стали выгодным и комфортным выбором в регионах, МегаФон создал опцию «5G МегаГород» с доступом к Whoosh.

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