В Новороссийске возобновили продажу бензина

На автозаправочных станциях Новороссийска возобновили продажу бензина, об этом свидетельствуют данные городской администрации на 13:00 3 июля. Утром бензин отсутствовал на всех АЗС Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время топливо отпускается на 15 заправочных станциях в Новороссийске с действующими ограничениями. Топливо разливается в топливные баки не более 20-200 л на один автомобиль. Работающие АЗС «Роснефть» находятся на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и Верхнебаканском (ул. Черноморская), «Лукойл» на пр. Дзержинского, ул. Ленина в Цемдолине и Глебовском, Rusoil на ул. Золотая Рыбка в Цемдолине, «Татнефть» в Верхнебаканском, «Уфим-нефть» на ул. Ленина в Цемдолине, на выезде из Владимировки и на ул. Кооперативная в Кирилловке.

Бензин АИ-100 в наличии на одной автозаправочной станции, АИ-95 и АИ-92 продаются на восьми АЗС. Дизельное топливо отпускается на 12 заправках в Новороссийске.

На АЗС «Лукойл» на Сухумском шоссе, на улице Ленина в Цемдолине рядом с гипермаркетом «Лента» и в станице Натухаевской (АЗС «Газпром» топливо отпускается только по топливным картам. 20 АЗС Новороссийска временно не продают топливо.

Проверить наличие топлива на заправках жители Новороссийска могут через чат-бот платформы макс: max.ru/gde_benzin_nvrsk_bot.

Кристина Мельникова