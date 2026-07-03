НЕОМЕТРИЯ получила разрешение на ввод ЖК ЛЕСТОРИЯ в Сочи

Девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group) получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса бизнес-класса ЛЕСТОРИЯ (микрорайон Кудепста, Сочи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФД «Неометрия» Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Три 15–17-этажных корпуса первой очереди общей площадью 41 000 кв. м расположены вдоль набережной реки Кудепста и рассчитаны на 1 056 квартир. Представлено более 40 типов планировок площадью от 20 до 73 кв. м — от студий до трехкомнатных лотов. По итогам мая 2026 года ЛЕСТОРИЯ заняла первое место по числу сделок на рынке новостроек Сочи.

Комплекс реализуется в рамках проекта комплексного развития территории на границе Хостинского и Адлерского районов — «золотая середина» между центром Сочи и федеральной территорией Сириус. До моря — 7 минут на автомобиле, до Олимпийского парка — 20 минут, до горнолыжных трасс Красной Поляны — 30 минут. Рядом расположен Сочинский национальный парк с Тисо-самшитовой рощей, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перспективе строящийся обход Адлера с самым длинным тоннелем сократит путь до Красной Поляны в два раза.

На закрытой территории площадью 4,8 га — собственная аквазона: два подогреваемых бассейна и SPA-зона, двухуровневый детский активити-центр, набережная-променад вдоль реки Кудепста и бамбуковая роща. Автор ландшафтной концепции дворовых пространств — международное бюро SCAPE, в числе их проектов концепции благоустройства набережных Москвы-реки, общественных пространств ИЦ «Сколково» и многих знаковых проектов в Москве и других крупных городах.

В жилых литерах расположены кладовые площадью от 2 до 6 кв. м. Количество машино-мест в подземном паркинге более 200. Предусмотрен консьерж-сервис 24/7: уборка квартир, прачечная, уход за детьми и животными, услуги репетиторов и кинологов, доставка продуктов, инженерная поддержка. В шаговой доступности от жилого комплекса находится новый современный детский сад «Самшит», в перспективе — строительство школы на 2 000 учащихся.

«Сочи привычно ассоциируется с курортом федерального значения — местом для отдыха и проведения деловых мероприятий. Однако сегодня мы видим устойчивый тренд: люди из самых разных регионов хотят здесь именно жить — дышать морским воздухом, растить детей в экологичной среде и при этом иметь возможность пользоваться комфортной городской инфраструктурой и сохранять привычный ритм жизни. Это новая и очень требовательная аудитория. ЛЕСТОРИЯ создавалась как ответ на ее запросы. Мы стремились объединить курортную атмосферу, современную архитектуру и сервисы отельного уровня — так, чтобы дом стал не только местом проживания, а ресурсом жизненной энергии»,— отметила коммерческий директор НЕОМЕТРИИ Ленария Хасиятуллина.

Строительство второй очереди ведется по графику: завершены фасадные работы и гидроизоляция паркинга, идет монтаж инженерных систем и лифтов. Ввод проекта запланирован на IV квартал 2026 года. Квартиры доступны в готовых и строящихся корпусах, стоимость — от 10,2 млн рублей; действуют ипотечные программы, сделки защищены 214-ФЗ.

Жилой комплекс ЛЕСТОРИЯ — финалист федеральной премии URBAN в двух номинациях, вошел в топ-10 жилых комплексов по версии Московского бизнес-клуба и в число лидеров рейтинга «Всеостройке.рф».

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