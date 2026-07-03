Более 20 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 21 рейса, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На вылет с задержкой отправляются девять рейсов, включая по одному рейсу в Челябинск и Дубай, по два — в Анталью и Санкт-Петербург, а также три рейса в Москву.

На прилет задержаны 12 рейсов. Среди них по одному рейсу из Перми, Челябинска, Тюмени, Кемерова и Дубая, по два — из Антальи и Санкт-Петербурга, а также три рейса из Москвы.

Накануне в аэропорту Сочи неоднократно вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Последний режим ограничений действовал с 05:05 до 06:24 мск. Кроме того, в целях обеспечения безопасности полетов аналогичные меры вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков