На АЗС Новороссийска закончился бензин
На автозаправочных станциях Новороссийска отсутствует бензин, заявили в «Максе» муниципального центра управления утром 3 июля.
Фото: Андрей Куценко
Заправка транспортных средств в Новороссийске осуществляется исключительно по топливным картам. В МЦУ города сообщили, что на восьми заправочных станциях в ограниченном количестве доступно дизельное топливо.
Актуальную информацию о наличии топлива на АЗС новороссийцам предложили отслеживать на онлайн-карте портала «Мой Новороссийск»: https://азс.мой-новороссийск.рф/