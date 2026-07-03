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На АЗС Новороссийска закончился бензин

На автозаправочных станциях Новороссийска отсутствует бензин, заявили в «Максе» муниципального центра управления утром 3 июля.

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

Заправка транспортных средств в Новороссийске осуществляется исключительно по топливным картам. В МЦУ города сообщили, что на восьми заправочных станциях в ограниченном количестве доступно дизельное топливо.

Актуальную информацию о наличии топлива на АЗС новороссийцам предложили отслеживать на онлайн-карте портала «Мой Новороссийск»: https://азс.мой-новороссийск.рф/

Кристина Мельникова

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