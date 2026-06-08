Первый форум «Патриоты России» пройдет в Тюмени 22 августа

В Тюмени 22 августа решено провести первый всероссийский форум по поддержке участников специальной военной операции (СВО) «Патриоты России», сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В скором времени будет открыта регистрация на мероприятие. «Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина наш форум "Патриоты Урала" вышел на новый уровень. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Программа еще верстается»,— рассказал полпред.

В день проведения форума будет отмечаться День государственного флага. Одно из направлений мероприятие посвятят ресоциализации военнослужащих при помощи творческих инструментов: по словам Артема Жоги, многие бойцы на фронте и после возвращения домой пишут стихи и песни.

О том, что форум «Патриоты Урала», который с ноября 2024 года имел окружной формат, впервые пройдет «под эгидой всероссийского» и сменит название на «Патриоты России», Артем Жога рассказал в марте на пленарной сессии пятого форума в Ханты-Мансийске. По его словам, решение было принято в связи с поддержкой президента, который оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

Ирина Пичурина