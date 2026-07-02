Штраф за признание

Суд в Новороссийске вынес приговор Владимиру Калугину. Он обвинялся в том, что в бытность помощником адвоката, в прошлом судьи Дмитрия Новикова попытался передать взятку за решение проблем подзащитного своего шефа. Владимир Калугин вину признал, дал показания на адвоката, и суд назначил ему наказание в виде штрафа. Ранее и сам Дмитрий Новиков получил срок, но за мошенничество: суд пришел к выводу, что он своего клиента просто обманывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ленинский райсуд Новороссийска признал Владимира Калугина, бывшего помощника адвоката Дмитрия Новикова, виновным в покушении на посредничество при передаче взятки в особо крупном размере, приговор размещен на сайте суда. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа, размер которого не указан. Суд учел признание вины подсудимым и его активное способствование расследованию преступления. Во время следствия Владимир Калугин некоторое время находился под стражей и под домашним арестом, это обстоятельство также учтено при определении меры наказания.

События, описанные в деле, происходили в мае и июне 2021 года. Безработный житель Краснодара Ярослав Макагонов во время ссоры с охранником парковки ранил того из травматического пистолета. Стрелявший обратился к адвокату Новикову с просьбой заняться его защитой.

Ярослав Макагонов предложил защитнику встретиться 1 июня на автостоянке у железнодорожного вокзала Новороссийска, но вместо юриста приехал его помощник Владимир Калугин. Во время разговора Ярослав Макагонов передал Владимиру Калугину денежные средства, после чего последний был задержан. Спустя несколько дней в Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали и Дмитрия Новикова.

Владимир Калугин вскоре после задержания признал вину в посредничестве во взяточничестве и сообщил, что приехал в Новороссийск по поручению Дмитрия Новикова, чтобы получить у Ярослава Макагонова средства, предназначенные для передачи взятки.

По версии следствия, адвокат Новиков пообещал клиенту за 2 млн руб. избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Дмитрий Новиков настаивает на том, что он заключил с Ярославом Макагоновым стандартное соглашение об оказании юридических услуг с гонораром в размере 2 млн руб. Эта сумма, по словам Дмитрия Новикова, обусловлена его профессиональным опытом и известностью в юридическом сообществе России.

Дмитрий Новиков утверждает, что дал Владимиру Калугину указание встретиться в Новороссийске с Ярославом Макагоновым (тот не хотел приезжать в Краснодар, так как был в розыске), сопроводить клиента к ближайшему отделению банка и внести средства на счет адвокатского бюро.

Расследование уголовного дела в отношении Владимира Калугина было приостановлено в связи с ухудшением его здоровья, а Дмитрий Новиков в мае 2024 года был приговорен к шести с половиной годам колонии (освобожден по УДО осенью 2025 года).

Суд переквалифицировал обвинение юриста на мошенничество, придя к выводу, что адвокат не намеревался передавать кому-либо деньги и обманывал клиента. Адвокат Роман Новиков, сын Дмитрия Новикова, участвовавший в процессе как представитель адвоката, сообщил “Ъ”, что показания Владимира Калугина против его отца признаны недопустимыми и не учитывались при вынесении ему приговора.

Сам Дмитрий Новиков в разговоре с “Ъ” выразил недоумение по поводу того, что одни и те же события в одном приговоре трактуются как мошенничество, в другом — как попытка посредничества при передаче взятки.

Дмитрий Новиков, который ранее работал судьей в Сочи, а затем стал адвокатом и редактором интернет-издания «Судья и адвокаты», неоднократно делал громкие заявления о коррупции в правоохранительной и судебной системах. В октябре текущего года показания Дмитрия Новикова прозвучали на гражданском процессе в Останкинском суде Москвы, где рассматривался вопрос об изъятии имущества Виктора Момотова, бывшего председателя Совета судей РФ.

Анна Перова, Краснодар