Июнь за троих

В Свердловской области продолжаются дожди, из-за которых здания и дорожная инфраструктура уходят под воду. Очередным пострадавшим от стихии населенным пунктом стал Староуткинск (Шалинский район). По данным МЧС на 2 июля, в регионе подтоплены более 300 частных домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков. В связи с ненастьем досрочно завершают смены детские лагеря, а туристам власти рекомендуют временно воздержаться от организации сплавов.

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Дождливая погода на Урале наблюдается весь июнь, а обильные ливни начались с 20-х чисел. По данным метеорологов, за июнь в Екатеринбурге выпало почти три месячные нормы осадков и около 37% годовой нормы.

Под водой оказалась значительная часть территории поселка городского типа Староуткинск (Шалинский район). Если 30 июня из-за повышения уровня воды в реке Чусовая произошло затопление 45 приусадебных участков, то 1 июля затопило уже 50 жилых домов и 62 приусадебных участка. По прогнозам МЧС, в ближайшие сутки пострадает свыше 100 домов и около 200 приусадебных участков.

В Нижнем Тагиле из-за повышения уровня воды в реке Тагил 30 июня затопило 12 садоводческих товариществ и 1902 садовых участка. На следующий день, 1 июля, вода освободила 43 приусадебных участка, но подтопила еще 19 домов и 19 участков.

Из-за паводка три детских лагеря в окрестностях Нижнего Тагила досрочно завершили смены: «Баранчинские огоньки» (210 детей) сократили отдых на один день, «Звонкие голоса» (104 ребенка) — на десять дней, а «Уральский огонек» (182 ребенка) — на два дня. Причиной раннего закрытия стало затопление водозаборных скважин в «Баранчинских огоньках» и «Звонких голосах», а также подтопление территории и подъездных путей в «Уральском огоньке».

Возобновить работу первых двух лагерей планируют после спада воды, промывки скважин и получения разрешения Роспотребнадзора, решение по третьему лагерю примут с учетом дальнейшего развития паводковой ситуации.



В Первоуральске из-за сильных дождей временно ограничили подачу холодной воды, так как подтопило район станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 30 июня из-за повышения уровня реки Чусовая затопило 92 жилых дома и 92 приусадебных участка, а 1 июля под водой оказались еще 45 домов и 27 участков. Для жителей организован подвоз воды по графикам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям волонтеры доставляют воду непосредственно по адресам проживания.

В Ревде 29 июня ввели режим повышенной готовности из-за обильных дождей и сброса воды с плотин Волчихинского, Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ. По данным МЧС, 30 июня из-за повышения уровня воды в реке Чусовая произошло затопление 6 жилых домов и 27 приусадебных участков. На следующий день, 1 июля, вода освободила пять домов и двадцать пять участков. На случай ухудшения ситуации в городе развернут пункт временного размещения.

В Нижних Сергах 30 июня из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. В Нижнесергинском муниципальном районе затопило 48 жилых домов, десятки приусадебных участков, а также помещения Крестовоздвиженского храма. В Нижние Серги приехали активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты из приходского музея, который находится на цокольном этаже. «Музей спасали вместе с прихожанам, жителями города, работали плечо к плечу. Храм действительно важен и нужен городу! Уверен, что общими усилиями восстановим музей в самые короткие сроки»,— сказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев. Настоятель Крестовоздвиженского храма отец Максим Крылов начал сбор средств на установку дренажной системы.

В Кушве, в которой разрушения сначала нанес смерч, а потом начался паводок, продолжаются восстановительные работы. Смерч пронесся 22 июня и разрушил более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. На следующий день из-за подъема уровня воды в реке Кушва затопило городские улицы.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в среду, 1 июля, ознакомился с ходом восстановительных работ. Он сообщил, что возобновлена работа газо- и электроснабжения, расчищено шесть кварталов, проводятся строительно-монтажные работы 22 пострадавших жилых домов, еще 59 — готовят к ремонту. Для пропуска дождевого паводка расчищено русло реки Узкой в районе улицы Чапаева.

К восстановительным работам привлечены волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», «РМК Поиск» и центра Алексея Вихарева. По данным губернатора, Кушвинский завод прокатных валков отказался от празднования Дня металлурга, чтобы направить средства на помощь в восстановлении города и домов сотрудников предприятия. Из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты пострадавшим. В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А.

На территории Свердловской области 1 июля введены ограничения на проезд транспорта в связи с подтоплением нескольких участков автомобильных дорог, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В селе Покровское (Артемовский) ограничено движение на мосту через реку Бобровка. На подъездной дороге к поселку Ключевск (Березовский) зафиксировано подтопление. В Нижних Сергах ограничено движение на 19 км дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. Перекрыт участок на 3 км дороги Верхняя Тура — Красноуральск в Кушве: объехать его можно через Валериановск. Ограничения действуют на нескольких участках Первоуральска: на дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск — Ревда, перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка.

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области настоятельно рекомендовал туристам временно воздержаться от организации сплавов по рекам в районах, которые оказались в зоне паводка. Среди них река Чусовая, Кушва, Заставка, Шайтанка, Бисерть, Тагил, Малая Черная, Ница и Тура. Именно на этих водоемах сейчас наблюдаются заторные явления и затопления прибрежных территорий.

Виктория Биц, Егор Дранников