На Урале призвали туристов воздержаться от сплавов из-за паводков

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области рекомендовал туристам временно воздержаться от организации сплавов по рекам в районах, которые оказались в зоне паводка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыты низководные мосты, что создает угрозу безопасности»,— говорится в сообщении ведомства.

В региональном главке МЧС дополнительно предупредили, что на популярной у туристов реке Чусовой прогнозируется повышение уровня воды в районе поселка Староуткинск. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала, по данным департамента, стабилизируется и находится на контроле специалистов, при этом неблагоприятных метеоусловий не ожидается, однако водная обстановка пока остается опасной для любителей активного отдыха.

Помимо Чусовой, в сводках фигурируют реки Кушва, Заставка, Шайтанка, Бисерть, Тагил, Малая Черная, Ница и Тура. Именно на этих водоемах сейчас наблюдаются заторные явления и затопления прибрежных территорий.

Ранее из-за дождевого паводка в Первоуральске, Нижнесергинском и Горноуральском округах, а также в Кушве, пострадавшей от смерча 22 июня, ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального МЧС на 1 июля, продолжительные ливни привели к подтоплению более 290 жилых и дачных домов, а также почти четырех тысяч приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Из опасных зон спасатели эвакуировали 155 человек, включая шестерых детей. В пунктах временного размещения в настоящее время находятся девять жителей.

Егор Дранников