Улицы свердловской Кушвы, где прошел смерч, затопило

Улицы города Кушва (Свердловская область), где прошел смерч, затопило, сообщает «4 канал». На кадрах видно, что улица, где стоят разрушенные после смерча дома, ушла под воду. Накануне «Россети Урал» сообщали, что в городе вновь неблагоприятные погодные условия и энергетикам приходится работать под проливным дождем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «4 канал» Фото: «4 канал»

«Улицы и дворы уходят под воду, потоки несут грязь и мусор. Официальную информацию о причинах подтопления уточняем»,— сообщает «4 канал».

Свердловские власти в июне предупреждали, что из-за сильных дождей эксперты профильных ведомств прогнозируют интенсивное поступление воды в русла рек и водохранилища региона. Рост уровня воды ожидался с 10 по 15 июня. Тогда особое внимание уделялось ситуации в пяти ливнеопасных районах, включая Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Кушву и Кытлым.

Напомним, в результате смерча 22 июня были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова