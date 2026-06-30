Из-за подтопления в Первоуральске отключили воду

В Первоуральске (Свердловская область) временно ограничили подачу воды из-за подтопления в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища в результате сильных дождей, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Подача холодной воды ограничена на время проведения мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения. Для жителей по районам Первоуральска по графикам организован подвоз воды — для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и маломобильных граждан волонтеры привезут воду по адресам проживания.

В соседней Ревде вечером 29 июня ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей, а также сброса воды. Повышенный сброс воды проводится с плотин Волчихинского, Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ.

Подтопления из-за обильных осадков в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах, в том числе в Екатеринбурге. Оказались затоплены мосты, дороги, нарушено транспортное сообщение с населенными пунктами.

Ирина Пичурина