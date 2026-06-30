Режим повышенной готовности ввели в Ревде из-за обильных дождей

В Ревде (Свердловская область) вечером 29 июня ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей, а также сброса воды с плотин, сообщили в городской администрации. Режим будет действовать до 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Повышенный сброс воды проводится с плотин Волчихинского, Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ. Оперативные службы усилили контроль по линии дежурно-диспетчерских служб. Сотрудники также должны проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения и ликвидации последствий опасных метеорологических явлений.

Кроме того, мониторинговые группы, глава города Татьяна Клепикова и ее заместители проводят объезд районов рек Ревда и Чусовая. В городе будет развернут пункт временного размещения (ПВР) в случае ухудшения паводковой ситуации.

Подтопления из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах, в том числе в Екатеринбурге. Накануне затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

Ирина Пичурина