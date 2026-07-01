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Из-за подтоплений на дорогах Свердловской области введены ограничения

В Свердловской области введены ограничения на проезд в связи с подтоплением нескольких участков автомобильных дорог, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

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Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

В селе Покровское (Артемовский) ограничено движение на мосту через реку Бобровка. На подъездной дороге к поселку Ключевск (Березовский) зафиксировано подтопление. В Нижних Сергах ограничено движение на 19 км дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. Перекрыт участок на 3 км дороги Верхняя Тура — Красноуральск в Кушве: объехать его можно через Валериановск.

Ограничения в Первоуральске действуют на нескольких участках: на дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск — Ревда, также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка. Организованы пути объезда.

Длительные и обильные дожди привели к подтоплению зданий и дорожной инфраструктуры в городах и поселках Свердловской области.

Подробнее об обстановке в области — в материале «Много воды затекло»

Ирина Пичурина

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