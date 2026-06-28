В пострадавшей от смерча свердловской Кушве началась вакцинация от гепатита

В свердловском городе Кушва, где 22 июня прошел смерч, началась вакцинация населения от вирусного гепатита А, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А»,— сообщил господин Слепухин.

По его словам, к тем, кто не может пройти вакцинацию напротив штаба, рядом с полевой кухней, может приехать бригада на дом. Оставить заявку можно через кол-центр Центральной районной больницы Кушвы.

Подробнее о случившемся — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет».