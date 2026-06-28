В пострадавшей от смерча свердловской Кушве началась вакцинация от гепатита
В свердловском городе Кушва, где 22 июня прошел смерч, началась вакцинация населения от вирусного гепатита А, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ
«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А»,— сообщил господин Слепухин.
По его словам, к тем, кто не может пройти вакцинацию напротив штаба, рядом с полевой кухней, может приехать бригада на дом. Оставить заявку можно через кол-центр Центральной районной больницы Кушвы.
Подробнее о случившемся — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет».
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Свердловский смерч
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