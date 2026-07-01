В Нижнем Тагиле из-за паводка досрочно завершили смены в трех детских лагерях

В Нижнем Тагиле из-за дождевого паводка досрочно завершили смены в трех детских лагерях. Всего домой отправили 496 детей. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На день раньше завершилась смена в лагере «Баранчинские огоньки», где отдыхали 210 детей, и на десять дней раньше — в лагере «Звонкие голоса» (104 ребенка). Причиной стало затопление водозаборной скважины после подъема уровня воды в реке Баранча. «Отдых юных тагильчан будет возобновлен сразу после того, как вода спадет и специалисты смогут промыть водозаборные скважины и получить положительное заключение Роспотребнадзора о качестве воды»,— уточнили в администрации.

Кроме того, на два дня раньше завершилась смена в лагере «Уральский огонек», где находились 182 ребенка. На территории учреждения и подъездных путях произошло подтопление. Решение о возобновлении работы учреждения примут с учетом дальнейшего развития паводковой ситуации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выпала почти месячная норма осадков. В городе ввели режим повышенной готовности. По данным главы, из подтопленных территорий эвакуировали 108 человек, в том числе 38 детей.

Полина Бабинцева