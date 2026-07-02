Главный православный храм Кубани газифицировали в Краснодаре

В Краснодаре состоялась церемония подключения Свято-Екатерининского кафедрального собора к сетевому газоснабжению. В мероприятии приняли участие представители органов власти, газовых компаний, духовенства и общественности. В том числе в церемонии принял участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Свято-Екатерининский кафедральный собор, построенный в 1914 году и являющийся объектом культурного наследия регионального значения, ранее отапливался через систему центрального теплоснабжения, которая в последние годы нуждалась в модернизации. В рамках проекта были проведены работы по газификации храмового комплекса, а также обновлению инженерной инфраструктуры, включая системы водо- и электроснабжения.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий отметил, что реализация проекта стала результатом продолжительной работы и совместных усилий различных структур.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что в Краснодарском крае продолжается масштабная программа газификации. По его словам, за последние пять лет к газовой инфраструктуре в регионе подключено более 2 тыс. населенных пунктов, при этом газификация охватывает не только жилой фонд, но и социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Юрий Бурлачко подчеркнул значимость проекта для сохранения исторического и культурного наследия. По его словам, в регионе расположены 683 православных храма, из которых газифицированы около 400, еще 12 находятся в процессе подключения.

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, выступая от имени главы региона, отметил, что уровень газификации края превышает 82%, что позволяет региону сохранять лидирующие позиции по этому показателю.

Вячеслав Рыжков