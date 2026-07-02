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На выезде из Ярославля началось строительство нового путепровода

На участке трассы Р-132 «Золотое кольцо» на выезде из Ярославля в сторону Костромы началось строительство путепровода через железнодорожные пути в районе поселка Прибрежного. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Общая протяженность объекта превысит 2 км, длина путепровода составит около 140 метров. Дорога будет расширена с двух до четырех полос.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на строительство путепровода заключат с одним из крупнейших подрядчиков региона — АО «Группа компаний «ЕКС». Стоимость контракта составила 2,5 млрд руб. Работы должны быть закончены к ноябрю 2028 года.

Алла Чижова

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