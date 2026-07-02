Мать из Севастополя предстанет перед судом за истязание двухлетнего сына

В Севастополе перед судом предстанет 20-летняя местная жительница, обвиняемая в вовлечении двухлетнего сына в употребление алкоголя и наркотиков и жестоком обращении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жительница Севастополя обвиняется в вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением (п. «в» ч. 3 ст. 151, п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, обнаруженная в ноябре 2025 года в ходе мониторинга социальных сетей. На ней девушка дает двухлетнему сыну пробовать спиртное и предлагает ему покурить. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева было возбуждено уголовное дело, а ребенок изъят из обстановки, угрожавшей его жизни и здоровью.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая неоднократно давала сыну употреблять алкоголь и курить наркотическое вещество, а также применяла к нему физическую силу. Собранная доказательная база признана достаточной, и дело направлено на рассмотрение в суд. После вынесения приговора будет решен вопрос о лишении женщины родительских прав.

Алина Зорина