Организатора канала незаконной миграции в Краснодаре осудили на 3,5 года

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с приговором Первомайского районного суда, которым Хамид Аль-Рубайе признан виновным в организации незаконной миграции. Он организовал въезд в Россию 35 иностранцев из Ирака, Йемена и Сирии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с января по март 2023 года подсудимый, находясь в Краснодаре, наладил схему нелегального въезда и пребывания иностранных граждан. Он подыскивал иностранцев, желавших нелегально попасть в РФ, и граждан России, готовых за деньги выступить фиктивной принимающей стороной без предоставления жилья. После этого в миграционную службу подавались заявления с поддельными гарантийными письмами. Таким образом в Россию незаконно прибыли 35 иностранных граждан из Ирака, Йемена и Сирии. За каждого нелегального мигранта подсудимый получал около $400 США, выплачивая часть суммы фиктивным принимающим сторонам.

Первомайский районный суд приговорил Аль-Рубайе к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Алина Зорина